Svitolina: “Je ne dois pas me presser et ressentir de l’anxiété à l’idée de réaliser quelque chose d’important”

Elina Svitolina cherchera à récupérer les meilleures sensations dans le WTA Premier Dubai 2020, un événement dans lequel il a déjà remporté deux fois. “Cela me donne beaucoup de confiance pour retourner dans un endroit où historiquement j’ai bien joué. Je dois avoir de la patience, trouver mes routines et continuer à travailler de cette manière pour réaliser de grandes réalisations. Je sais que quand je suis en bonne santé et que je me sens bien, je peux jouer à un grand niveau, donc c’est l’objectif “, a commenté une femme qui sera mesurée au premier tour à une joueuse de tennis de la phase précédente.

