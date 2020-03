Svitolina lève le titre à Monterrey après une désastreuse 2020

Elina Svitolina 2020 n’a pas démarré de la meilleure façon. Sous une crise des résultats particulièrement prononcée, avec des pertes au premier tour de Brisbane, Dubaï et Doha, plus un troisième tour à l’Open d’Australie et un quart de finale en Thaïlande, l’Ukrainien traverse une nid de poule très profond, qu’il a enfin pu débloquer avec son titre WTA Monterrey.

Bien que l’annulation d’Indian Wells nous empêche de vérifier le degré de confiance d’Elina, et même si elle n’a pas eu à affronter les meilleurs joueurs du monde (la mieux classée était Bouzkova, numéro 57 mondial), Svitolina a pu décoller une partie de cette pression et de cette énergie négative avec cinq victoires consécutives et cette sensation réconfortante de prendre un trophée et de le soulever au ciel. Cependant, Svitolina a eu besoin de trois heures de rencontre pour gagner Bouzkova en finale.

Quelle sensation incroyable d’obtenir mon 14e trophée @wta ici, c’est le Mexique – extrêmement heureux de ma performance tout au long de cette semaine.Merci @abiertognpseguros pour ce moment mémorable – et bien sûr MERCI à tous pour le soutien que j’ai reçu, ça m’a vraiment poussé à aller plus loin! pic.twitter.com/SXtmzuRf7c

– Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 9 mars 2020

Elina, qui a gagné deux places au classement, de la position numéro 7 à la position numéro 5, a reconnu la dureté de la finale, lors d’une rencontre qui a été décidée par de petits détails. “Marie (Bouzkova) se battait très bien, et je pense que c’était un match de très haut niveau. Nous avons tous les deux bien joué, nous nous sommes battus et il n’y a pas eu de matchs faciles. Je pense que les gens nous ont vraiment poussés à jouer de notre mieux, et c’était incroyable d’avoir le soutien du peuple mexicain. Il n’y avait pas de moyen facile après avoir perdu le deuxième set “, a déclaré Svitolina. “J’ai vraiment dû me regrouper et me vider l’esprit, être vraiment concentré et continuer à travailler.”

L’Ukrainienne sait que la saison 2020 pourrait être un tournant dans sa carrière. Après plusieurs années de consolidation et après avoir ajouté deux demi-finales du Grand Chelem en 2019, elle semblait prête à faire le dernier saut, mais le début de l’année a été tout à fait le contraire pour ses intérêts. Et le titre au Mexique était extrêmement nécessaire. “Je me sens incroyable. C’est un pas de plus vers mes objectifs, et je vais dans la bonne direction. Oui, je suis heureux d’aller dans la bonne direction.”

