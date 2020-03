Svitolina répond aux prévisions et est déjà en demi-finale de Monterrey

Joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina Il semble avoir trouvé à la WTA International de Monterrey 2020 le niveau de tennis qu’il recherchait depuis le début de la saison. L’actuel numéro sept mondial a réussi à vaincre la Canadienne Leylah Fernández en quarts de finale 6-4 et 7-5, dans un très bon match qui avait presque tout, et où Svitolina a réussi à sauver toutes les balles de rupture qu’il avait contre . Son rival pour une place en finale sera le Néerlandais Arantxa Rus, que ce matin a battu la suédoise Rebecca Peterson 6-1 et 6-1. Dans l’autre demi-finale, les Britanniques seront mesurés Johanna Konta et le tchèque Marie Bouzkova, après avoir battu la Russe Anastasia Potapova (6-7, 6-3 et 7-6) et la Chinoise Yafan Wang (6-2 et 7-5), respectivement.

