Tamarine Tanasugarn révèle pourquoi elle a fait son retour en double au début de la quarantaine

La vétéran star du tennis thaïlandais Tamarine Tanasugarn dit qu’elle veut continuer à travailler vers son objectif de jouer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en mémoire de son père, décédé plus tôt cette année en raison d’un cancer.

Tamarine Tanasugran sur les Jeux olympiques de Tokyo

Tanasugarn, 43 ans, est actuellement classé No.

380 sur le classement WTA double et dit que son père a été l’inspiraton derrière son dernier retour en double. S’exprimant sur le site Web de la WTA, l’ancien numéro 15 mondial en double a déclaré: « Il y a trois ans, nous avons découvert que mon père avait un cancer.

Et cette année, les Jeux Olympiques allaient être au Japon. Mon père est allé aux Jeux olympiques de 1964 au Japon avec l’équipe de basket-ball thaïlandaise. Nous essayions de le soutenir en disant: allons aux Jeux olympiques de Tokyo – et je voulais vraiment aller aussi pour lui.

C’était notre objectif ensemble – pour moi, c’était le tennis, et pour lui, c’était la santé. J’ai donc commencé à revenir à la mi-2019. Malheureusement, mon père est décédé en janvier de cette année – mais je veux toujours continuer avec mon objectif pour l’année prochaine. «

Bien qu’il reste à voir comment se déroule son rêve de jouer aux Jeux olympiques, la joueuse thaïlandaise a ouvert sa propre académie pour aider les juniors en Thaïlande – la Tamarine Tennis Academy en 2016. « Je me concentre davantage sur le tennis des moins de 10 ans.

Moi et mon entraîneur vedette allons dans les écoles pour trouver des joueurs. Je pense que le problème est que nous n’avons pas une grande population de joueurs de tennis – je veux donc me concentrer sur les jeunes enfants, afin qu’à long terme la communauté du tennis en Thaïlande s’agrandisse.

Une plus grande communauté de base à un niveau inférieur signifiera que nous obtiendrons plus de joueurs au plus haut niveau, qu’ils soient nationaux ou même professionnels. « Tamarine Tanasugarn le plus haut classement WTA en simple était n ° 19, atteint en mai 2002, qui est le meilleur classement jamais réalisé pour une joueuse thaïlandaise.

Elle a remporté quatre titres en simple et huit titres en double sur le circuit WTA. Sa meilleure performance aux majors est survenue en 2008 lorsqu’elle a atteint les quarts de finale en simple à Wimbledon. Elle a obtenu l’essentiel de son succès sur gazon et elle a atteint le quatrième tour à Wimbledon à sept reprises.