Tara Moore et Allie Kiick font exploser Dominic Thiem pour les joueurs de rang inférieur

N ° 441 mondial Tara Moore pense que Dominic Thiem n’a pas respecté les joueurs de rang inférieur quand il a dit que la plupart d’entre eux ne se battaient pas assez. Il ne semble pas que Thiem, numéro 3 mondial, soit intéressé à soutenir l’initiative de Novak Djokovic et à distribuer 30 000 $ pour soutenir le fonds d’aide aux joueurs.

«Je préfère faire un don aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin. Il n’y a pas de profession dans le monde, où vous êtes assuré de réussir et d’avoir un revenu élevé au début de votre carrière.

Malheureusement, beaucoup de joueurs moins bien classés sont «des gens qui en ont vraiment besoin maintenant», certains sont même incapables d’acheter de la nourriture ou d’obtenir des soins médicaux. Ils ont essentiellement perdu leur emploi aussi et s’il voulait un sport -> 1/2 – Tara Moore (@ TaraMoore92) 26 avril 2020

Il y a peut-être un futur champion du Grand Chelem classé hors 500 qui ne revient pas de cette crise. Il y a des joueurs dont les membres de la famille sont malades et leur seul revenu est le tennis (coaching, matchs de club) 2/2 – Tara Moore (@ TaraMoore92) 26 avril 2020

Il n’a pas le droit de juger de l’éthique de travail des autres, à moins qu’il ne les connaisse personnellement et ne marche à côté d’eux. – Tara Moore (@ TaraMoore92) 26 avril 2020

Non, il peut choisir si et qui il aimerait aider, mais dire que les joueurs de rang inférieur ne se battent pas est irrespectueux.

Allie Kiick, n ° 160 du monde américain, a rejoint Moore lorsqu’elle a également fustigé Thiem, affirmant que l’Autrichienne “n’a absolument aucune idée de ce dont il parle”.

De toute évidence, il n’a absolument aucune idée de quoi il parle. Je n’ai jamais vu plus de personnes qui travaillent plus dur dans ma vie que celles qui participent à des tournois à plus bas prix. Vous avez des joueurs qui travaillent de semaine en semaine, vivant de leur salaire minimal en espérant simplement «réussir».

– Allie Kiick (@AllieKiick) 26 avril 2020