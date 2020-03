Taro Daniel suggère que l’US Open et Roland Garros jouent le meilleur des trois sets

La pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier a provoqué l’arrêt du tennis, comme le reste du sport. Malgré cela, ces dernières jours, beaucoup de nouvelles d’intérêt pour le tennis se produisent, avec le report de Roland Garros pour septembre étant le plus parlé par les fans et aussi par les joueurs de tennis. Hier les Japonais Taro daniel et l’Australien John Millman Ils en ont discuté par vidéoconférence. Le joueur de tennis a également avoué qu’il était très difficile pour l’US Open et Roland Garros de jouer en très peu de jours, provoquant beaucoup de fatigue pour les joueurs. Taro Daniel a pour sa part suggéré qu’ils devraient peut-être s’entendre pour que les deux tournois du Grand Chelem jouent le meilleur des trois sets. Êtes-vous d’accord avec cette suggestion?

Ils ont parlé du passage de RG en septembre et Millman dit qu’il est difficile d’avoir deux tournois au meilleur des cinq en un mois, Daniel suggère peut-être qu’ils passent au meilleur des trois dans ce cas? (Cc: @BenRothenberg) pic.twitter.com/bpqpPWu5gt

– Reem Abulleil (@ReemAbulleil) 20 mars 2020

.