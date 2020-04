Tatjana Maria annonce de bonnes nouvelles …

L’Allemande Tatjana Maria a annoncé qu’elle est enceinte de son deuxième enfant et a l’intention de reprendre la tournée après l’accouchement. La 93e Maria classée a déjà une fille, Charlotte et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux via le site Web du WTA Tour.

L’Allemande dit qu’elle maintient son isolement à la maison, qu’elle s’occupe des études de sa fille et lui apprend à jouer au tennis. Dans la vidéo, elle ajoute: “À Monterrey, nous avons décidé de faire une pause dans les tournois et de rester à la maison avec ma famille – car Charlotte, elle aura un petit frère ou une petite sœur.

Nous sommes super excités. C’est juste une pause, je reviendrai en tournée – je m’entraîne toujours à revenir plus fort qu’avant. J’espère que tout le monde est en bonne santé et reste à la maison, et je vous souhaite tout le meilleur. “L’Allemande a obtenu certains de ses meilleurs résultats après avoir donné naissance à son premier enfant – notamment en atteignant le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois à Wimbledon en 2015 et culminant à la 46e place du classement mondial en novembre 2017.

Maria a remporté un titre en simple et quatre titres en double sur le circuit WTA, ainsi que 15 titres en simple et 15 titres en double sur le circuit féminin de l’ITF. Elle a également disputé 10 apparitions (16 matches) pour l’Allemagne en compétition de Fed Cup entre 2006 et 2011 et en 2018.

Elle a épousé son entraîneur, l’ancien joueur de tennis français Charles-Edouard Maria en avril 2013. Leur premier enfant est né en décembre 2013. Voici un aperçu de sa vidéo.

. @ Maria_Tatjana nous donne un aperçu d’une journée sur son #HomeCourt, avec une petite surprise à la fin!

