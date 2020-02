Taylor Fritz affronte John Isner pour préparer un possible affrontement contre Rafael Nadal

Taylor Fritz, âgé de 22 ans, en est à sa cinquième finale ATP et la première depuis août dernier, évinçant le compatriote John Isner, le mieux classé, 2-6, 7-5, 6-3 en une heure et 41 minutes. Fritz a remporté son duel précédent à Auckland 2019 et a dû travailler dur pour maintenir la séquence de victoires, traînant 6-2, 4-2, 40-0 avant d’effectuer un retour impressionnant pour franchir la ligne d’arrivée en premier et établir le choc des titres contre Rafael Nadal ou Grigor Dimitrov.

Les deux joueurs ont marqué trois pauses et c’est Taylor qui a attrapé ceux-ci dans les moments charnières, survivant à ce défi du deuxième set et l’emportant avec une seule pause dans le décideur après des matchs de service solides. John a pris une pause avec un smash gagnant dans le premier match de la rencontre, repoussant une chance de pause dans le deuxième match avec un as et décrochant un retour gagnant dans le troisième match pour un avantage massif et le meilleur départ possible.

Servant pour le set à 5-2, Isner l’a clôturé avec une prise à 15 en 28 minutes, gagnant un coup de pouce avant le set numéro deux. Là, il a à peine perdu un point lors des trois premiers matchs de service, augmentant la pression sur Taylor qui s’est brisé par amour à 2-2 pour prendre plus de retard.

Le septième match aurait pu être crucial, avec Isner créant trois occasions de pause qui auraient pu lui envoyer un match loin de la victoire. Sans place pour aucune erreur, Fritz a repoussé les trois chances de pause, clôturant le match avec un as et repassant à 15 après un coup droit terrible de John qui a soudainement perdu l’avantage.

Le jeune Américain avait maintenant l’élan de son côté, produisant une autre pause à 6-5 lorsque la volée d’Isner a atterri longtemps et a envoyé l’action dans un décideur. Là-bas, Taylor a perdu trois points en cinq matchs de service, gagnant une pause dans le deuxième match quand Isner a frappé une double faute et scellé l’affaire avec une prise amoureuse à 5-3 pour réserver la place en finale.