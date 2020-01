Taylor Fritz décide d’investir dans l’esport

Taylor Fritz a de nombreux autres intérêts que le tennis. L’Américain n’a jamais caché sa passion pour les sports électroniques et a décidé d’investir dans ReKTGlobal, une entreprise mondiale d’esports qui possède également deux organisations d’esports couvrant plusieurs jeux.

«Je pense que la dynamique est excellente, l’entreprise n’étant pas une organisation d’équipe spécifique, en fait une société mère qui possède et supervise beaucoup de choses différentes», a déclaré Fritz. «J’aime cette dynamique en matière d’investissement, c’est plus qu’une simple équipe.

Je pense qu’il est important de faire de bons investissements et de s’installer après la fin de sa carrière. Quand j’ai vu une partie de l’argent que les athlètes avaient gagné grâce à des investissements et à des entreprises dans d’autres entreprises, j’ai vu le succès des athlètes et j’ai dit que je devrais le faire aussi.

C’est mon seul investissement vraiment amusant que j’ai fait ». “Avec la ligue COD qui arrive, je pense que ça va être absolument énorme et posséder les London World Ravens est une opportunité énorme pour cette franchise de grandir beaucoup”, a ajouté Fritz.

«Si vous regardez la valeur des franchises de la ligue Overwatch au cours des trois dernières années, je pense que la même chose va se produire dans Call of Duty. Le fait de posséder cette équipe m’a fait participer et le timing et tout ont fonctionné.

C’est quelque chose que je peux faire qui me garde détendu. Je ne vais pas me promener dans les sites touristiques (lors des tournois). Je ne veux vraiment pas me promener et être sur mes jambes toute la journée. C’est quelque chose que je peux faire si je ne suis pas assez fatigué pour faire une sieste.

Si je suis éveillé et si je suis d’humeur à jouer, c’est une bonne chose de me divertir et de m’amuser quand j’ai besoin de me détendre ».