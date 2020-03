Taylor Fritz et la décision d’arrêter le tennis

Joueur de tennis américain Taylor Fritz Il est l’un des joueurs de la révélation en ce début de 2020. Peut-être avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et compagnie, il a été l’un des plus touchés par cette pause tennis en raison de la pandémie de coronavirus que le monde entier connaît. En quelques mots recueillis par la chaîne Tennis, le nord-américain a expliqué comment les joueurs ont accepté d’arrêter des tournois où la possibilité de contagion était plus grande.

Le groupe WhatsApp existant avec les joueurs: “Tous les joueurs sont dans un groupe WhatsApp et nous parlons beaucoup de l’actualité de ce sport. Nous parlons aussi beaucoup avec les joueurs qui font partie du Players Council et il nous demande notre avis sur certaines questions. Certains ont fait valoir que nous pouvions Jouer à huis clos, mais la plupart d’entre nous ont demandé que le circuit soit arrêté pour notre bien et celui des fans. Il ne serait pas utile de continuer à jouer sans nos fans. “

Cas de coronavirus dans le monde du tennis: “Beaucoup ont expliqué que voyager dans certains endroits était très dangereux pour nous. Si un joueur était infecté par un coronavirus, tout devrait s’arrêter et la grande majorité des joueurs seraient en quarantaine. En ce moment, nous sommes tous en bonne santé et nous ne courons aucun risque, mais nous avons contact avec d’autres personnes qui pourraient être à risque. Le circuit ne serait pas le même et pour cela il vaut mieux s’arrêter. “

Novak Djokovic a quitté Miami avant que la suspension du tournoi ne devienne officielle: “Le groupe Whatsapp a été créé il y a un an et demi et il était presque certain que Miami ne jouerait pas. Novak Djokovic a quitté les États-Unis avant que la décision ne soit prise, mais il ne l’a pas fait parce qu’il connaissait déjà la décision. C’était une décision. son personnel, car il ne voulait pas jouer. Je ne sais pas si la décision a été unanime, mais le Players Council respecte la majorité des joueurs et ils ont tous voulu s’arrêter, donc je comprends que Nole est parti avant l’officialité du tournoi “, a conclu le Joueur américain qui a également avoué qu’il le ferait à domicile jusqu’à ce que la situation redevienne normale.

