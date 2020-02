Taylor Fritz: “Il semble que je sois doué pour jouer au Mexique”

Le joueur de tennis américain Taylor Fritz Il était très heureux de pouvoir se qualifier pour la Grande Finale du tournoi d’Acapulco: “Ce sera ma deuxième finale au Mexique. J’adore venir ici et jouer. Il semble que venir au Mexique me convient très bien selon les résultats récoltés. De plus, les deux tournois ils jouent la nuit et cela profite un peu à mon niveau de jeu. J’aime la façon dont les choses fonctionnent ici dans le tournoi et j’espère pouvoir terminer avec le titre “, a déclaré Fritz qui a parlé de la difficulté de son match contre Isner:” C’est très difficile quand vous perdez votre service et que vous descendez avec une pause contre un joueur de tennis comme Isner, mais j’ai décidé de ne pas tomber en morceaux malgré une panne dans le deuxième set. Maintenant, il est temps de se reposer avant la finale “, a-t-il conclu.

