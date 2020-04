Taylor Townsend révèle son idole en grandissant

La joueuse de tennis américaine Taylor Townsend dit que son idole pendant son enfance était la légende du tennis et sa compatriote Martina Navratilova, qui a pris sa retraite du tennis de compétition à temps plein en 1994, deux ans avant la naissance de Townsend en 1996.

Navratilova, 18 fois championne du Grand Chelem en simple, est revenue pour jouer en double pendant plusieurs années après sa retraite en 1994.Elle a remporté l’US Open de 2006 avec le spécialiste du double américain Bob Bryan à l’âge de 49 ans.

S’adressant à Tennis.com, Townsend a déclaré: “Je portais des lunettes quand je jouais et elle portait des lunettes quand je jouais, et elle était gaucher. Mais en vieillissant, j’ai vraiment aimé la façon dont elle se comportait sur le terrain, sa compétitivité , elle était très courageuse et fougueuse, et c’est un peu comme comment je suis. “

Townsend ajoute que bien qu’elle soit gauchère, elle a commencé à jouer au tennis avec sa main droite jusqu’à ce que son entraîneur lui demande d’essayer de jouer au tennis avec la main gauche. “Je suis naturellement gaucher, je mange gaucher, j’écris pour gaucher, mais j’ai ramassé la raquette avec ma main droite et j’ai commencé à frapper les balles avec.”

Mon entraîneur a donc pensé que j’étais lent. Il était comme, peut-être que quelque chose ne va vraiment pas avec elle. Nous avons donc commencé à faire des choses avec ma main gauche. Je ne pouvais pas entrer en contact avec le ballon, je ne pouvais rien faire et j’étais tellement en colère. Mais ils m’ont tous les deux obligé à m’en tenir à ça, puis j’ai arrêté de tomber. “

L’Américaine affirme que son objectif était de percer dans le Top 50 avant l’US Open et qu’elle poursuivra l’objectif une fois la tournée reprise. “Je me suis fixé des objectifs personnels. Je voulais atteindre le Top 50 avant l’US Open. Je l’ai toujours mais c’est juste l’incertitude du moment où les choses vont recommencer.” Townsend est actuellement classé n ° 73 au classement mondial.