Team Stars réalise un retour impressionnant sur Team Stripes lors de la DraftKings All American Team Cup

Dimanche, c’était le jour 3 et le dernier jour de la DraftKings All American Team Cup. Les Stars de l’équipe ont perdu 9-3 et devaient avoir une grosse journée pour avoir une chance de réaliser un retour impressionnant.

Dans cet esprit, passons à l’action, car nous avions quatre matchs plus incroyables au programme. Le premier match sur le terrain a été Sam Querrey, qui voulait terminer son week-end avec une victoire, contre Kevin King, qui a remplacé Rielly Opelka après que le grand talent s’est retiré en raison de cette blessure au genou.

Les deux joueurs ont commencé le match au service jusqu’au 8e match du premier set lorsque Querrey a obtenu sa première percée pour prendre une avance de 5-3 et servir pour le premier set. King n’allait pas descendre sans se battre et a réussi à créer deux points de rupture pour revenir au service. Querrey a réussi à sauver les deux menant à un point de consigne que King a réussi à enregistrer.

Il a même réussi à obtenir un troisième point d’arrêt, mais Querrey était à la hauteur de la sauver avec un rallye et un vainqueur incroyables. Il a réussi à convertir son deuxième point de set pour prendre le premier set 6-3.

Dans le deuxième set et encore une fois, les deux joueurs ont pu conserver leurs services jusqu’à ce que nous atteignions 6-6, ce qui signifiait qu’un bris d’égalité déciderait du 2ème set. King a joué le bris d’égalité de sa vie et a réussi à gagner 7-2 pour remporter le set. Avec cela, nous sommes passés à un autre bris d’égalité. King a pris l’élan qu’il avait utilisé pour remporter le bris d’égalité du deuxième set pour battre Querrey 10-5 et ainsi gagner le match avec un score final de 3-6 7-6 (10-5).

Le score de Team Stripes était désormais de 9-6, car les matchs de dimanche valaient chacun trois points pour une victoire. Ensuite sur le terrain, nous avons eu le Georgia Bulldog John Isner contre le natif d’Atlanta Christopher Eubanks.

Le premier match du match s’est avéré être une bataille car les deux joueurs ont apporté leur A-game et Isner a même réussi à gagner un point d’arrêt. Eubanks a réussi à le gérer et il est resté au service jusqu’à 1-2 quand Eubanks a obtenu son propre point de rupture, cela a pris 8 minutes mais John Isner a réussi à emboîter le pas et à maintenir son service.

À 5-6, Eubanks a obtenu un point de set sur le service d’Isner, qu’il a réussi à convertir pour prendre le premier set 7-5. Dans le 2ème set et cette fois, ce fut au tour d’Isner d’obtenir une pause à 3-2, qu’il a tenu à servir et à gagner le deuxième set 6-4. Une fois de plus, nous nous sommes dirigés vers un autre bris d’égalité pour décider du vainqueur.

Le breaker était en fait assez serré jusqu’à 4-3, quand Eubanks a joué un tir de passe incroyable pour augmenter son avance à 5-3. De là, il a continué à rouler et à ne pas succomber à la pression de jouer un joueur qui avait passé les dix dernières années dans le top 20. Il a remporté le match décisif 10-5 lui donnant deux victoires en deux jours, et le tournoi était à égalité à 9.

Le troisième match était Taylor Fritz à la recherche de sa première victoire du week-end contre Tennys Sandgren, qui cherchait à rebondir après avoir perdu contre les Eubanks samedi. Les deux joueurs ont commencé le match au service jusqu’au 1-2 lorsque Fritz a obtenu ses deux premiers points de rupture du match. Il romprait le service de Sandgren pour mener 3-1, puis maintiendrait pour prendre une avance de 4-1. À 4-2, Sandgren a trouvé son propre point d’arrêt et a réussi à le convertir pour reprendre le service à 4-3. Il maintiendrait le service et à partir de là, il cassait Fritz et prenait le premier set 6-4.

Curieusement, Fritz a obtenu des occasions de pause au même moment du deuxième set et cette fois-ci, il a pris les devants 4-1. Il gagnerait le deuxième set 6-3 et forcerait un bris d’égalité. Fritz a complètement dominé le bris d’égalité, r sautant à une avance de 6-2 et de là a remporté le briseur 10-7 après une double faute intempestive de Sandgren. Fritz a gagné 4-6 6-3 (10-7) pour donner à Team Stars sa première avance du tournoi à 12-9 avec un match à jouer.

Le dernier match sur le terrain était Steve Johnson affrontant Tommy Paul et c’était un scénario assez simple. Si Johnson gagnait, ils joueraient un breaker de sept points pour choisir un champion; mais si Paul gagnait, alors Team Stars serait déclaré vainqueur du tournoi.

Johnson a connu un départ retentissant, brisant le service de Paul la première chance qu’il a eu de prendre une avance de 2-0. Il tiendrait pour monter 3-0 mais Paul n’allait pas abandonner aussi facilement. Il est monté au tableau et a réussi à se créer une chance de se remettre en service. Le premier set aboutirait finalement à un bris d’égalité. Johnson a réussi à prendre une avance de 3-1 et il était clair qu’il naviguait en remportant le briseur 7-2 pour prendre le premier set.

Dans le deuxième set et encore une fois Johnson a obtenu une pause tôt pour mener 2-1. Il finirait par servir pour le match à 5-4 et pour la première fois ce week-end, il a gagné un match sans avoir à jouer 3 sets. Il a battu Tommy Paul 7-6 6-4 pour égaler le score de l’équipe à 12 et forcer un briseur de sept points à décider du vainqueur du tournoi.

Cette fois, ce fut au tour de Paul de sortir des portes et de prendre une avance de 3-1. Johnson reviendrait pour égaliser à 3-3, mais ensuite Paul marquerait quatre points d’affilée pour remporter le breaker et donner à Team Stars la victoire sur Team Stripes. Dans l’ensemble, un week-end passionnant pour le tennis américain alors que l’ATP fait son chemin pour revenir en août.

