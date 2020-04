Techniques d’entraînement étranges mais drôles en quarantaine: Mayer, Khachanov, plus

Coincés à la maison et avec peu de moyens de rester en forme en attendant la reprise des Tours, de nombreux joueurs professionnels ont dû s’adapter et faire preuve de créativité dans la façon dont ils gèrent cette pause inattendue. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées… Et dans ce cas, ces mesures sont des techniques d’entraînement DIY.

Stan Wawrinka soulève des bouteilles d’eau:

La baisse positive d’aujourd’hui! 💧 ⠀ ⠀

Notre ambassadeur @stanwawrinka nous montre ses conseils de travail à domicile. Vous n’avez pas de poids? Nos bouteilles d’eau fonctionnent très bien✌️ # positivedrops pic.twitter.com/ODT4obehu9 – evian (@evianwater) 10 avril 2020

Alize Cornet passe au niveau supérieur et soulève des packs de bouteilles d’eau:

Pas de poids à la maison? Aucun problème!

Voici quelques exercices de jambes que vous pouvez faire avec deux packs d’eau!

N’oubliez pas de recycler vos bouteilles à la fin de la quarantaine 😉♻️👍 #StayHome #StayActive #CoachCornetIsInThePlace 😅

Inspiré par la grande @szaniewska ✊ pic.twitter.com/mLEeDofT5s – Alize Cornet (@alizecornet) 8 avril 2020

Leo Mayer les bat en soulevant son chien:

“Yo entreno en casa con lo que tengo” 💪🤣

🐊 @YacaMayer y su rutina junto a su 🐶Nelson 🏋️ 👀 #YoMeQuedoEnCasa | #TennisAtHome pic.twitter.com/PWLXu8tBpg – ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) 4 avril 2020

Pendant ce temps, Karen Khachanov gagne tout et soulève son fils:

Entraînement: mode domicile 🏡👶🏻🤪 pic.twitter.com/oA4N6vW5u1 – Karen Khachanov (@karenkhachanov) 7 avril 2020

Qui pourrait oublier Elina Svitolina et l’usage particulier qu’elle a trouvé pour son pot Nutella? Moins délicieux mais aussi original – Sorana Cirstea donne un nouveau but à ce skateboard:

Joyeux anniversaire @sorana_cirstea !!!

🎂🥳

La roumaine s’entraîne pendant le confinement. 💪🏃‍♀️ pic.twitter.com/Gdqq1TtoLH – Tennis Reporter (@ TennisReporter1) 7 avril 2020

Pablo Andujar utilise un drap de lit:

Practicando un poco el saque con algo de ayuda 🤗 ¿Qué tal lo hará el recogepelotas 😉? #TennisAtHome 🎾 #BallKid pic.twitter.com/jzFDm2gIKw – Pablo Andujar (@AndujarPablo) 8 avril 2020

Taro Daniel fait un exercice football-rencontre-danse:

Ma danse de quarantaine #tennisathome @atptour Essayez-le chez vous 💪 pic.twitter.com/KrXU9Mnldl – ダ ニ エ ル 太郎 / Taro Daniel (@ tarodaniel93) 8 avril 2020

Noah Rubin s’inspire du street-soccer et du street-basket et nous apporte le street-tennis:

Si le jardin n’est pas assez grand, autant aller directement sur la route …

Pas vrai @ Noahrubin33?

😂💪🏽🎾 pic.twitter.com/B9JG1SpuXp – Tennis Reporter (@ TennisReporter1) 11 avril 2020

Fabio Fognini reste simple et ne fait que courir dans les rues désertes:

Petite séance de sport au soleil pour l’ami @fabiofogna!

🏃🏻🎾☀️ pic.twitter.com/co5Zbizs48 – Tennis Reporter (@ TennisReporter1) 9 avril 2020