Tellement chanceux que Rafael Nadal ait choisi notre sport et il est toujours dans notre jeu

Lindsay Davenport, ancienne n ° 1 mondiale et multiple championne du Grand Chelem, dit que le tennis a de la chance que Rafael Nadal ait choisi de pratiquer ce sport et qu’il continue même à cet âge. S’adressant à la chaîne de tennis où Davenport est un commentateur régulier, l’Américaine se dit étonnée par la motivation de l’Espagnole à continuer à jouer après tant d’années et de blessures.

«J’ose dire à quiconque d’avoir vu Rafael Nadal prendre un point d’arrêt en essayant de son mieux [or] une pratique [off] essayant de son mieux. Je m’émerveille de voir à quel point il a toujours cette motivation. Au milieu de la trentaine, il est tout aussi motivé maintenant qu’il l’était à l’adolescence.

Normalement, c’est ce qui retire les joueurs du jeu. Ils ne peuvent pas faire appel à cette énergie de réserve pour passer à travers des pratiques difficiles jour après jour. Ils perdent leur enthousiasme à participer à des tournois et à traverser la routine de la tournée.

Mais tu vois Rafa et tu l’entends [say] ‘J’aime cela. Je veux être ici plus que partout ailleurs dans le monde. Lorsque vous le regardez jouer, c’est cette motivation, ce désir intérieur qui semble plus profond en lui que la plupart des autres joueurs que nous avons jamais vus.

Nous sommes tellement chanceux qu’il ait choisi notre sport et il est toujours dans notre jeu ». Nadal a remporté 19 tournois du Grand Chelem au cours de sa carrière, juste derrière le Suisse Roger Federer, qui compte 20 tournois du Grand Chelem. L’Espagnol a remporté 12 titres de l’Open de France – le plus grand nombre de joueurs de tennis de l’histoire.