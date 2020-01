Tenir ou plier sa carrière de tennis

La place décisive était celle de Maria Sharapova pour le tableau principal de l’Open d’Australie, un chelem qu’elle a remporté il y a plus de dix ans. Elle était heureuse et a dit “..J’ai eu la chance de me retrouver ici et heureusement à Craig [Tiley] et l’équipe me permettant de faire partie de cet événement. “

Elle sait que n’importe quel jour donné, la manche ou le tournoi peut aller dans les deux sens et elle était là pour la prise, peu importe le résultat. Il n’a fallu à son adversaire Donna Vekic que 45 minutes pour trouver des produits plus sucrés pour vaincre l’entrepreneur de bonbons.

Naturellement, elle n’était pas de la meilleure humeur à avoir rebondi au premier tour d’un autre tournoi. Des questions ont été posées sur sa retraite, ce qui l’a découragée. “Je ne sais pas … C’est difficile pour moi de dire ce qui va se passer dans 12 mois”, a-t-elle répondu aux médias.

Mais Sharapova se fait une réputation d’avoir sa troisième défaite consécutive aux premiers tours d’une équipe majeure et de ne plus pouvoir tenir la distance dans aucun tournoi. Il y a quatre ans, elle a été suspendue du jeu pour un test de dépistage de drogue positif et son monde du tennis s’était arrêté de façon stridente.

Quinze mois plus tard, elle s’est dépoussiérée et est revenue en tournée en fonction de la bonne volonté des directeurs de tournois d’émettre ses jokers. La plupart l’ont fait, peu l’ont fait. Elle s’est frayée un chemin à cause d’un examen minutieux de la part des joueurs et de certaines communautés de tennis, mais dans l’ensemble, la star du jeu emblématique a été très bien accueillie.

Les blessures aux épaules et quelques autres maux abondent et maintenant elle est classée n ° 145. À la fin de ce Melbourne Slam, elle sera dans les 300. L’année dernière, l’Open d’Australie a vu Sharapova passer au quatrième tour et la saison dernière, elle a à peine dépassé le deuxième de tous les tournois inscrits.

Elle a joué un calendrier de tournée abrégé en raison de ses problèmes d’épaule et elle a toujours la passion de sortir sur le court. Le personnel des médias avait demandé si elle était en assez bonne santé pour jouer un calendrier complet cette saison, mais donner une réponse définitive à leurs questions cohérentes était mirky.

“Je ne sais pas … Je n’ai pas de boule de cristal pour te dire si je peux ou si je veux, mais j’aimerais bien …” dit-elle honnêtement. L’esprit de Maria Sharapova est disposé mais sa santé physique et son endurance sont vraiment compromises.

Les adversaires agressifs contre lesquels elle doit rivaliser ne rendent pas les choses plus faciles à rester en tournée. Chris Evert, elle-même lauréate d’un titre majeur maintenant ESPN Commentator, a déclaré que “..Lorsque Maria prendra sa retraite, je ne pense pas qu’il y aura de fanfares pour elle.

Elle se glissera tranquillement dans la nuit. “Ce doit être une position difficile et difficile, mais avec le temps, les choses devraient se rejoindre. Le signal de tout ce que Maria Sharapova décide de faire sera clair et pour tout le monde très évident.