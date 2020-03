Tennis à la maison – gardez la famille active avec ces exercices de tennis amusants

Alors que les gens de haut en bas du Royaume-Uni s’adaptent pour passer plus de temps à la maison, il est plus important que jamais pour la famille de rester active. Alors que beaucoup peuvent se sentir plus restreints à la maison, la vérité est qu’il existe de nombreux exercices de tennis que vous pouvez faire directement depuis votre salon ou votre jardin et le tennis est un moyen amusant pour tout le monde de s’impliquer.

Le LTA a rassemblé 12 activités et exercices amusants que toute la famille peut jouer à la maison pour pratiquer vos compétences et se préparer à devenir un champion sur le terrain!

Tout d’abord, pourquoi ne pas vous essayer au ‘Floor Tennis’? Prenez-vous un partenaire, une raquette et une balle et commencez à passer la balle entre vous sur le terrain. Assurez-vous de continuer à échanger les mains et arrêtez toujours le ballon devant vous. Voyez combien vous pouvez obtenir.

Ensuite, nous allons tester vos réactions avec le «Switch Catch». C’est un grand jeu auquel vous pouvez jouer à l’intérieur. Tenez-vous en face de votre partenaire avec une balle le tenant devant vous. Sur le compte de 3, vous allez tous les deux laisser tomber la balle et essayer d’attraper celle de votre partenaire après le rebond. Celui-ci est définitivement plus délicat qu’il n’y paraît …

Le «Hand Ball Rally» est un excellent moyen de pratiquer votre positionnement de tir, en changeant d’un côté à l’autre pour frapper le ballon vers votre partenaire en utilisant votre main. Assurez-vous toujours de permuter après 5 tirs, afin que les deux joueurs puissent à leur tour frapper et recevoir.

Maintenant, mettons tout cela ensemble et commençons quelques rallyes avec les «High 5 Rallyes». Avec un partenaire, lâchez la balle et après le rebond, frappez-la doucement en l’air pour que l’autre joueur attrape sa raquette – c’est un rallye de 1. Ensuite, au prochain coup, voyez si vous pouvez les faire frapper l’un contre l’autre autre avant d’attraper – c’est un rallye de 2. Testez-vous et voyez combien de coups vous pouvez obtenir dans un rallye.

Si vous avez apprécié ces exercices de tennis amusants que vous pouvez faire à la maison, il y en a beaucoup plus disponibles au LTA’s Chaîne Youtube. Visitez simplement ici pour en savoir plus.

Rester actif!

