Tennis Australie confirme que Margaret Court ne remettra pas de trophée à la championne féminine

Le chef de Tennis Australie Craig Tiley a confirmé que la légende du tennis Margaret Court ne présentera pas le trophée de l’Open d’Australie au championne féminine cette année, selon The Age. Tennis Australia avait déclaré que Court sera reconnu pour le 50e anniversaire de son Grand Chelem de l’année civile en 1970.

La championne du Grand Chelem en simple 24 fois a été critiquée par beaucoup ces derniers mois pour ses opinions opposées aux mariages homosexuels. Craig Tiley, directeur de Tennis Australie, a déclaré: “Nous avons dit que nous allons reconnaître Margaret.

Elle est l’une des icônes du sport en Australie et elle va être reconnue comme telle. Nous lui avons parlé des activités que nous allons faire, mais certaines d’entre elles sont également une surprise. “

Lorsqu’on lui a demandé si Tennis Australia prévoyait des controverses lors de la présence de Court au tournoi, Tiley a déclaré: “Cela dépendra des fans australiens. Il n’y a pas de fans dans le monde qui soient comme des fans australiens.

Je laisserai leur réponse à eux. “Tennis Australia avait déclaré plus tôt dans un communiqué:” Comme cela a souvent été dit, Tennis Australia n’est pas d’accord avec les opinions personnelles de Margaret, qui ont rabaissé et blessé de nombreuses personnes dans notre communauté au cours d’un certain nombre d’années. Ils ne correspondent pas à nos valeurs d’égalité, de diversité et d’inclusion. ”