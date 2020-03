Tennis Australie publie une déclaration suite aux suspensions du Tour

Tennis Australia a publié une déclaration suite aux dernières décisions de l’ATP et de la WTA car ils disent qu’ils “prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé et le bien-être” de toutes les personnes impliquées dans les événements organisés dans le pays.

L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée professionnelle masculine en raison de l’épidémie de coronavirus, tandis que l’ITF a annoncé qu’il n’y aurait pas d’événements ITF World Tennis Tour avant le 20 avril. Il était prévu que l’ATP et la WTA annonceraient toutes les deux une suspension de six semaines, mais l’événement WTA de la semaine prochaine pourrait potentiellement avoir lieu dans cinq semaines.

La décision a pris effet immédiatement, donc l’événement ITF World Tennis Tour de cette semaine à Geelong, en Australie, ne sera pas achevé. “Tennis Australia prend toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tout notre personnel, officiels, joueurs, bénévoles et fans pendant cette période d’incertitude”, a déclaré l’instance dirigeante du tennis en Australie dans son communiqué.

“Du jour au lendemain, la WTA, l’ATP et l’ITF ont reporté tous les tournois en cours jusqu’au 20 avril. En Australie, cela a conduit à l’annulation de l’événement international ITF actuellement en cours à Geelong et au report des tournois à venir à Canberra et Mornington.”