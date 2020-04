Tennis Australie sur le point de créer une compétition nationale

Tennis Australia serait sur le point de créer une nouvelle compétition nationale. Les tournées ATP et WTA ont été suspendues jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Malheureusement, il n’y a pas trop d’optimisme quant à la reprise de la saison le 13 juillet.

Mais depuis quelques semaines, Tennis Australia explore une possibilité de créer une compétition nationale alors que le Tour est suspendu. “Nous sommes dans le vif du sujet et nous allons bientôt le déployer”, a déclaré le chef de Tennis Australia Craig Tiley à The Age et au Sydney Morning Herald.

“Nous avons une compétition que nous allons annoncer et lancer et, qui sait, cela pourrait devenir une nouvelle norme pour nous à cette époque de l’année, ce qui pourrait être plutôt cool.” Mais Tiley a noté que même si quelque chose se produit, cela ne se produira pas bientôt.

“Nous devons attendre que beaucoup de ces restrictions soient levées avant d’aller avec quelque chose que nous pourrions réellement déployer”, a déclaré Tiley. “Mais nous sommes ravis.” Tiley a également déclaré que la nature du tennis contribuera à la création d’une compétition nationale.

“Nous avons de la chance parce que nous sommes un sport que vous pouvez pratiquer la distance sociale et l’isolement tout en restant compétitif, parce que vous êtes si loin de votre adversaire”, a déclaré Tiley. “Vous pouvez changer de camp en allant [a different] côté du filet… et soyez assez loin de votre adversaire. “Nous avons ce luxe quand il s’agit du sport du tennis, et nous allons certainement l’utiliser.”