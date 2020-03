Tennis Bulgarie publie une déclaration sur la situation du COVID-19 aux membres

Tennis Bulgarie a publié une déclaration à ses membres concernant sa réponse à la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par eux. Ci-dessous la déclaration de Stefan Tsvetkov, président du conseil d’administration de la Fédération bulgare de tennis, reproduite sans aucune modification éditoriale.

Chers membres de la FTT, j’espère que ce message vous trouvera en bonne santé et dans un bon esprit. Dans cette situation extraordinaire et atypique dans laquelle notre pays et le tennis bulgare se trouvent, au nom des membres du conseil de direction, je tiens à vous assurer que la Fédération bulgare de tennis continue à soutenir fermement et à travailler pour ses membres conformément de bonnes pratiques compte tenu des circonstances actuelles.

Notre entreprise devra s’adapter à la nouvelle situation du pays et du monde. Cependant, et dans la mesure où les circonstances le permettent, nous restons concentrés sur nos principaux objectifs et priorités. a) Nous nous efforçons de garder nos employés, athlètes et entraîneurs en bonne santé et informés!

b) Notre objectif est également de rester engagé avec tous les amateurs de tennis qui sont privés de la possibilité de pratiquer leur sport préféré dans le contexte épidémique actuel. c) Last but not least – nous nous concentrons également sur le maintien de la vitalité de notre sport et des clubs de tennis du pays!

Toute l’équipe FTT travaille actuellement à distance. Cependant, tout le personnel et les membres du conseil d’administration sont entièrement disponibles pour répondre aux besoins et aux demandes de nos membres. Vous pouvez vous connecter avec l’équipe FTT via e-mail ou téléphone mobile, y compris des réunions virtuelles avec des solutions de visioconférence, y compris, mais sans s’y limiter, Skype, Google Hangouts et plus encore.

Chaque membre du Tennis Club de la FTT (quelle que soit sa catégorie) pourra utiliser les services de notre équipe. Notre site Web et notre compte Facebook sont mis à jour régulièrement avec de nouvelles informations provenant de diverses sources crédibles. Dans le même temps, nous vous invitons à partager vos histoires et actualités.

Il est donc temps pour vous de créer du contenu et de partager des informations et des annonces pour faire de la publicité et des tribunes. Cela donnera à votre club de tennis une autre plate-forme à repérer. D’ici la fin de cette semaine, la composition de la cellule de crise du BFT, qui comprendra des membres du conseil de direction et du conseil des entraîneurs, sera approuvée par le conseil.

Le siège se concentrera sur plusieurs sujets très importants pour les activités de la Fédération: l’adaptation du calendrier sportif 2020 à la situation au pays et à l’étranger; assurer la stabilité financière de la TTF dans cette situation de crise et aider tous les clubs de tennis du pays à faire face aux défis nouveaux et inhabituels auxquels la situation épidémique du pays les a exposés.

Je voudrais souligner quelques points importants. Premièrement, nous prévoyons de faire des recommandations au ministère de la Jeunesse et des Sports et à l’ensemble du gouvernement pour soutenir le sport bulgare en ces temps difficiles par des mesures économiques et sociales appropriées.

Nous avons besoin de vos commentaires pour comprendre quel est l’impact de l’état d’urgence annoncé par l’Assemblée nationale de votre pays sur votre travail et comment vos clubs assurent la continuité de leurs opérations. Veuillez nous envoyer vos commentaires dès que possible sur les sujets importants suivants: – Comment l’activité de votre club dans l’état d’urgence du pays et les restrictions imposées à cause de cela ont-elles été affectées? – Proposeriez-vous des mesures concrètes et spécifiques que la TTF résumerait dans une proposition conjointe au MMC et aux autres organismes locaux et / ou étatiques impliqués dans nos activités? Veuillez les regrouper en fonction de leur temps de conversion, c’est-à-dire

mesures à court, moyen et long terme. – Nous serions heureux si vous pouviez nous proposer des solutions économiques efficaces et éprouvées qui permettront / aideront à surmonter la situation de crise. Deuxièmement, il est inévitable que le calendrier sportif de l’année sportive en cours doive être modifié, bien que la situation soit encore difficile à prévoir.

Notre objectif principal sera de surmonter la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 en suivant les exigences de l’état d’urgence déclaré en Bulgarie et dans de nombreux pays du monde. Vous savez, nous avons déjà reporté tous nos événements de calendrier sportif jusqu’à fin avril.

Nous sommes actuellement activement en communication avec l’ITF et Tennis Europe, et nous attendons d’eux des conseils sur la manière de structurer leur calendrier d’ici la fin de l’année civile. Sur la base des commentaires de l’ITF et de Tennis Europe, nous serons en mesure de planifier d’abord tous les événements internationaux que nous organisons en Bulgarie et l’hôte des clubs de tennis bulgares.

Par la suite, le programme des autres championnats et tournois pour tous les groupes d’âge sera également proposé. Nous vous contacterons dans les prochaines semaines sur ce sujet. Troisièmement, veuillez nous faire part de vos idées et suggestions sur la manière dont le tennis bulgare peut contribuer à surmonter la crise dans le pays.

Par exemple, des suggestions sur la façon de soutenir les autorités locales, les établissements de santé. Un exemple d’une telle idée et de notre intention d’engager les participants de nos équipes nationales pour hommes et femmes à participer à la campagne Stay Home et à être un modèle de comportement responsable chez tous les athlètes et les amateurs de tennis.

La FTT continuera à agir de manière responsable envers tous les athlètes, entraîneurs et amateurs de tennis au fur et à mesure que la situation dans le pays et le monde évolue, et continuera à vous informer régulièrement des actions et décisions de sa direction et de son équipe. Sincèrement vôtre, Stefan Tsvetkov