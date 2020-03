Tennis Canada annule tous les tournois nationaux jusqu’à la semaine du 6 avril

Tennis Canada a publié une déclaration annonçant la suspension de ses tournois nationaux en raison de l’escalade des problèmes de santé et de sécurité à la suite de l’épidémie mondiale de COVID-19. La suspension signifie que tous les événements de Tennis Canada prévus jusqu’à la semaine du 6 avril n’auront pas lieu.

Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada, a déclaré: «C’est une période très difficile non seulement pour le tennis, mais pour la société en général. Nous savons que cette suspension représente une grande perte pour nos tournois et nos joueurs, mais la sécurité et le bien-être des joueurs, de leur entourage, des spectateurs et de notre personnel des tournois sont la priorité absolue de Tennis Canada et devraient être la priorité de tout le monde en ce moment.

Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais nous pensons que c’est la bonne. Nous sommes en contact quotidien avec l’Agence de la santé publique du Canada et les différentes organisations de tennis au sein desquelles nous opérons dans ce dossier et nous attendons avec impatience la reprise de nos événements nationaux une fois la situation améliorée ».

Tennis Canada a déclaré qu’il surveillait de près la situation du coronavirus (COVID-19) et qu’il restait en contact quotidien avec l’Agence de la santé publique du Canada et les différentes organisations de tennis et qu’il continuerait de communiquer tout changement à tous les intervenants.

Tennis Canada a publié une liste de tous les tournois annulés ci-dessous – Tennis universitaire

Championnats universitaires de tennis d’hiver du Canada – du 13 au 15 mars au Aviva Centre de Toronto, ON Événements juniors

Championnats nationaux juniors en salle U16 – du 18 au 25 mars au Club de tennis Iles des Soeurs à Montréal, QC Championnats nationaux juniors en salle U12 – 20-26 mars à la Tennis Academy de Calgary, AB Championnats nationaux juniors en salle U18 – 27 mars-avril 3 à Mayfair East à Markham, ON Championnats nationaux juniors en salle U14 de Rogers – du 28 mars au 3 avril au UBC Tennis Centre de Vancouver, C.-B. Événements seniors

Championnats canadiens seniors masculins et féminins en salle de l’Ouest canadien – du 18 au 22 mars au Hollyburn Country Club de Vancouver, North Shore Winter Club et West Vancouver Tennis Club, Colombie-Britannique Championnats nationaux seniors en salle de l’est du Canada (60-85 ans) – du 18 au 22 mars le Toronto Cricket Skating and Curling Club à Toronto, ON