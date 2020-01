Tennis: David Ferrer et Rubn Ramrez reçoivent l’hommage de la famille du tennis valencien

La grande famille du tennis valencien a célébré hier le gala de remise des trophées 2019 à Kinépolis avec de nombreux protagonistes. Des vainqueurs des différents tournois dans toutes leurs catégories, aux cinq clubs qui ont 50 ans et aux nouveaux clubs, en passant par la reconnaissance de l’arbitre Edu Good, et les hommages aux extenistas David Ferrer et Rubén Ramírez, qui étaient les deux grandes stars de la nuit.

David Ferrer a clôturé la série d’hommages après avoir conclu sa carrière à domicile, devant les fans, les entraîneurs et les managers, à qui il a remercié tout son soutien, en particulier trois personnes. «À mes parents pour le sacrifice qu’ils ont fait pour jouer, les valeurs et l’éducation qu’ils m’ont données. Et au référent que je devais atteindre le sommet, Juan Carlos Ferrero et son entraîneur Antonio Cascales, pour tout ce qu’ils m’ont appris, leur amour, leur expérience, leur compagnie et leur amitié », a déclaré Ferrer.

Rubén Ramírez, retraité depuis deux ans, a remercié le détail de la Fédération, et a félicité Ferrer «pour sa carrière, pour tout ce qu’il a accompli dans le tennis et les après-midi qu’il nous a donnés, avec cette griffe, sa livraison et combattre c’est un message pour tout le monde. Le plus gros prix n’est pas ce qu’il a réalisé, mais l’admiration et le respect de tout le monde du tennis ».

Les parents de David Ferrer et son épouse accompagnaient Xàbia dans la première rangée de la salle 23 des cinémas Kinépolis, où le Fédération communautaire de tennis de Valence (FTCV) a remis les trophées 2019 et s’est souvenu, entre autres succès, de la finale du Carlos Gimeno dans le tournoi junior de Wimbledon.

