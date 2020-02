Tennis: David Ferrer, retraité, fait sept matchs avec Rafa Nadal lors d’un match d’exhibition

Rafa Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem et de 84 tournois ATP, et de la double médaille d’or olympique -Pekín 2008 et Rio 2016-, a ouvert sa nouvelle Académie mercredi, au Koweït (la deuxième, après laquelle il a ouvert il y a plus de trois ans ans dans son Manacor natif), et a vaincu le valencien David Ferrer dans un match d’exhibition.

Dans l’exposition qui a inauguré le «Rafa Nadal Academy» du Koweït, Le joueur des Baléares, 33 ans, a gagné en deux sets (6-4 et 6-3) à Alicante, 37 ans, retraité après la saison dernière, vainqueur de 27 tournois ATP et qui est devenu troisième du classement dans le monde (en 2013).

Nadal a interrompu le service à «Ferru» dans le premier match du match, a conservé son service et a remporté le set initial 6-4.

Au deuxième tour, il a cassé le service à Alicante lors du septième match (4-3), il a remporté le sien au suivant et avec une nouvelle interruption de service à son ami et rival, il a clôturé le match avec un 6-3 partiel, avant part pour l’Afrique du Sud, où il jouera vendredi un match de charité contre le Suisse Roger Federer au Cap.

Comme Nadal l’a expliqué lors de son séjour de trois jours au Koweït, la deuxième «Rafa Nadal Academy» du monde vise à devenir un centre de tennis de référence au Moyen-Orient et à soutenir la Fédération de tennis de Koweit pour développer un programme qui anime ce sport.

L’objectif est de le faire à travers “un projet de formation mené par l’ancien joueur et entraîneur principal de l’Académie Nuno Marques et par l’équipe d’entraîneurs de l’Académie Rafa Nadal par Movistar déplacé au Koweït.

“Bien que nous en ayons ouvert deux l’année dernière: au Mexique et en Grèce, c’est la première académie que nous avons ouverte en dehors de Manacor. C’est un projet qui m’excite et me motive beaucoup, car c’est une région du monde qui a le potentiel pour nous de Nous croyons que de l’académie, nous pouvons aider non seulement les jeunes talents d’ici au Koweït, mais de tout le Moyen-Orient “, a déclaré Nadal après l’inauguration.

“Comme à Majorque, nous essaierons d’encourager le respect, l’esprit d’auto-amélioration et le sacrifice chez les jeunes. Bien que j’aimerais voir de grands champions venir d’ici, la première chose et la plus importante est qu’ils grandissent avec des valeurs fortes qui les aident dans la le sport, mais aussi à l’avenir et dans le développement de sa vie personnelle et professionnelle “, a déclaré Nadal.

Lors de la cérémonie de clôture, Nadal a remis les trophées à deux jeunes joueurs qui ont remporté un tournoi d’ouverture joué cette semaine et dont le prix sera de se rendre à Majorque pendant une semaine pour s’entraîner à la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Pendant trois jours, Nadal a eu l’occasion de visiter les installations de l’Académie, qui ont 8 courts intérieurs, 8 courts extérieurs, le stade extérieur de 1500 personnes où il a joué contre David Ferrer et un pavillon couvert polyvalent avec une capacité de accueillir 5 000 spectateurs.

.