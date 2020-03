Tennis: Don de Djokovic d’un million de dollars contre le coronavirus

Novak y Jelena Djokovic Vendredi, ils ont fait don d’un million d’euros pour aider à lutter contre le coronavirus en Serbie, une somme importante qui servira à l’achat de respirateurs et d’équipements médicaux pour les hôpitaux.

Le joueur de tennis serbe, numéro un mondial, avec sa femme et sa Fondation, a rejoint les gestes des athlètes, comme en Espagne Rafa Nadal et Pau Gasol ont commencé ce jeudi, pour aider à la pandémie de Covid-19, et Roger Federer en Suisse.

Selon le site officiel de la Fondation Novak DjokovicSon équipe veillera à ce que ce matériel “arrive en Serbie dès que possible”. “Nous avons utilisé nos contacts avec différentes sociétés en Chine et en Europe”, explique ‘Nole’.

“Nous allons aider notre peuple et notre gouvernement en cette période difficile”, a écrit le joueur de tennis de Belgrade. De plus, la Fondation «Nole» ouvrira un compte pour lever plus de fonds, comme elle l’a fait dans d’autres urgences sanitaires.

Ma femme @jelenadjokovic et moi avons donné 1 million d’euros via @novakfoundation pour l’achat de matériel médical pour aider à combattre # COVID19 en Serbie. Nous y sommes ensemble.

