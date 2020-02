Tennis: Donald Trump demande aux rois que Rafa Nadal les accompagne lors de leur prochain dîner d’État

Le président des États-Unis, Donald Trump, il veut le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal rendez-vous au dîner d’État que le gouvernement américain offrira à la Maison Blanche en l’honneur du SS.MM les rois d’Espagne le 21 avril.

Selon l’édition numérique d’ABC, Trump s’est intéressé à Nadal, car il est assez fréquent que ces dîners assistent à différentes personnalités du monde de la culture ou du sport. En outre, le président américain a déjà exprimé sa passion pour le joueur de tennis Manacor dans le passé.

“Nadal est un grand trésor de l’Espagne”, a déclaré Trump au président espagnol Mariano Rajoy lors de la première rencontre officielle entre eux en septembre 2017. “J’adore Rafa. Nous parlons d’un gars qui veut toujours gagner, toujours, toujours gagnant “a ajouté le chef des Etats-Unis.

Ce sera la deuxième visite de Philippe VI et Letizia Ortiz aux États-Unis, mais le premier avec le statut d ‘«État». Celui réalisé en juin 2018 était officiel.

Calendrier compliqué

Cependant, il semble compliqué que les souhaits de Trump puissent être satisfaits par le calendrier serré du joueur de tennis des Baléares.

La finale du Masters de Monte-Carlo est prévue le 21 avril et deux jours plus tard, Nadal prévoit de participer au Comte de Godó, deux tournois qu’il a remportés onze fois et qui sont fondamentaux sur son chemin vers Roland Garros, deuxième ‘Grand Chelem’ de la saison et son tournoi fétiche.

