Tennis: Federer, Djokovic et Nadal, parmi les joueurs de tennis les plus influents selon L’Equipe

Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem et Roger Federer sont les quatre meilleurs joueurs de tennis d’un classement mondial ATP stoppés depuis plus d’un mois par la crise des coronavirus. Mais cela ne signifie pas qu’ils sont également les plus influents dans cet ordre.

Le journal français L’Equipe Il a fait un classement mixte avec ce qui serait les joueurs de tennis les plus influents, et cela change le classement ATP actuel dans ses premières positions, où seul le Serbe Novak Djokovic reste sur le podium.

En tête de liste Roger Federer, ‘Votre Majesté’, avec leurs 20 titres de Grand Chelem jamais atteints par un autre joueur de tennis, malgré le fait que Nadal et Djokovic conservent toujours leurs options, bien que l’arrêt du calendrier ne leur profite pas non plus.

Deuxièmement, ni l’espagnol ni le serbe n’apparaissent, mais l’américain Serena Williamsdont le grand 23 ne les dépasse que Margaret Court.

Le 17e Grand Chelem et son rôle de président du syndicat des joueurs ont placé Djokovic sur le podium à la troisième place. Et quatrième serait Rafa Nadal, malgré ses onze Roland-Garros et ses 19 tournois du Grand Chelem. Le journal français le retire de ses fonctions d’honneur en raison de son faible intérêt à occuper des postes institutionnels, bien que ses opinions aient toujours un grand poids dans la prise de décision.

Dans la liste des influents du monde du tennis, derrière ce quatuor, il y a, entre autres, Craig tiley, directeur de l’Open d’Australie, l’extenista John McEnroe, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, et celle de la WTA, Steve Simon, en plus des entraîneurs, le président de la Fédération française et les propriétaires de tournois importants tels que Ion Tiriac (Mutua Madrid Open) et Larry ellison (Indian Wells).

