Tennis professionnel pendant six semaines pour le coronavirus

La ATP a annoncé ce jeudi le suspension de son circuit professionnel pour six semaines “en raison de l’augmentation des problèmes de santé et de sécurité après l’épidémie mondiale” de coronavirusPar conséquent, aucun tournoi n’aura lieu avant le 27 avril, une mesure qui affecte la Trophée Conde de Godó, qui devait se tenir du 20 au 26 avril.

“L’édition 2020 de l’Open de Barcelone Banc Sabadell sera affectée par cette mesure et ne se tiendra donc pas. L’organisation du tournoi est en contact permanent avec l’ATP et avec les autorités compétentes, et souhaite manifester sa préoccupation face à la crise sanitaire dans le que toute la société est plongée dans la solidarité avec des mesures dont la priorité est la protection de la santé des supporters, des joueurs, des journalistes et de la société en général “, a déclaré l’organisation du tournoi de Barcelone.

Le Godó a rapporté que “lorsque la normalité sera rétablie, il travaillera immédiatement avec ses collaborateurs et l’ATP avec la confiance de célébrer la meilleure édition possible de 2021” et que “la valeur” des billets sera remboursée à ces personnes. qu’ils le demandent “ou ils seront remplacés par des tickets de tournoi 2021, en respectant à tout moment l’emplacement de la réserve”.

Parallèlement au tournoi de Barcelone, dans le cadre de la tournée sur terre battue, les autres événements touchés sont le Miami et Montercarlo Masters 1000, et les tournois à Houston, au Maroc et à Budapest.

“Cette suspension de six semaines intervient après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que COVID-19 est une pandémie mondiale et la restriction annoncée par les États-Unis pour les 30 prochains jours sur les vols avec 26 pays en Europe. La suspension intervient après de nombreuses ordonnances de restrictions du gouvernement local, des interdictions ou des annulations de réunions ou d’événements publics “, a indiqué l’association.

L’ATP a indiqué qu’il “suivait de près l’évolution rapide de la situation liée au COVID-19, conseillé par des experts médicaux et des conseillers en voyages, et consulterait les autorités locales, et examinerait en permanence la faisabilité des événements qui suivraient. sur le calendrier. “

Son président, Andrea Gaudenzi, a souligné que cette décision n’avait pas été prise “à la légère” et qu’elle représentait “une grande perte pour les tournois, les joueurs et les fans du monde entier”. “Cependant, nous pensons que c’est une action responsable et nécessaire à la fois pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, du personnel, de la communauté du tennis et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale”, a-t-il ajouté.

“La nature mondiale de notre sport et de nos voyages internationaux pose des risques et des défis importants dans ces circonstances, tout comme les directives de plus en plus restrictives émises par les autorités locales. Nous continuerons de surveiller quotidiennement et espérons que le circuit reprendra lorsque la situation s’améliorera. En attendant, nos pensées et nos souhaits s’adressent à toutes les personnes touchées par le virus “, a-t-il déclaré.

L’ATP a noté que la suspension a “un effet immédiat”, ce qui signifiera la suspension inachevée des deux nominations du circuit Challenger qui avaient lieu au Kazakhstan et en Afrique du Sud, et qu’elle “examine attentivement le grand impact de cette situation par rapport à les points “du classement mondial. “En collaboration avec l’ITF, les points de classement ne seront disponibles dans aucun tournoi de l’ITF World Tennis Tour pendant cette période de suspension”, a-t-il conclu.

.