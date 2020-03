Tennis professionnel, suspendu jusqu’au 7 juin !!

La saison de tennis professionnel a été suspendue par l’épidémie de coronavirus jusqu’au 7 juin, tant sur le circuit masculin (ATP) que sur le circuit féminin (WTA), une décision affectant les tournois conjoints de Madrid y Rome, aux femmes de Strasbourg y Rabat et les mâles de Munich, Estoril, Genève et Lyon.

“TAprès des considérations profondes, en raison de l’épidémie active de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA de la saison sur terre battue n’auront pas lieu comme prévu.“Les deux organisations expliquent dans un communiqué. Les tournois programmés à partir du 8 juin restent, pour le moment, conformes au calendrier publié.

Les classifications ATP et WTA seront gelées pendant cette période et jusqu’à nouvel ordre.

“Les défis posés par la pandémie COVID-19 au tennis professionnel nécessitent la plus grande collaboration jamais vue par tous dans la communauté du tennis, dans le but de surmonter collectivement ce moment dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans.” , indique la note.

“Ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement, mais de manière coordonnéeIl ajoute. “Toutes les décisions concernant l’impact du coronavirus exigent une consultation et un examen appropriés de toutes les parties impliquées dans le sport. C’est une vision partagée par l’ATP, la WTA, l’ITF, l’AELTC, Tennis Australia et l’USTA. “

Les organisateurs du Mutua Madrid Open se déclarent “très déçus par l’annulation du tournoi“mais ils considèrent que” la santé des fans, des joueurs et des travailleurs est ce qui compte le plus en ce moment “, a-t-il déclaré Feliciano López, directeur du tournoi.

“Sans aucun doute, c’est la situation la plus triste que nous ayons connue au cours de ces 19 années de tournoi”, a reconnu Manolo Santana., président d’honneur du Mutua Madrid Open. “Ce sont des moments très difficiles et il ne nous reste plus qu’à faire appel à la responsabilité et à être forts pour espérer que toute cette situation se normalisera dès que possible”.

Tous les fans qui ont acheté leurs billets pour le Mutua Madrid Open 2020 recevront les mêmes billets (lieu et session identiques) pour la prochaine édition sans frais supplémentaires, explique l’organisation du tournoi de Madrid.

.