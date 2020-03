Tennis professionnel suspendu jusqu’au 7 juin par ATP et WTA Tour

Le tennis professionnel s’est arrêté plus tôt en mars en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, et il est désormais officiel qu’il ne reviendra pas avant au moins la semaine du 7 juin. Une annonce conjointe des organes directeurs du tennis professionnel, l’ATP et la WTA Tour, a déclaré que tous les tournois de printemps sur terre battue avaient été annulés et que tous les niveaux de tennis professionnel, y compris les tournois de haut niveau ATP et WTA, étaient suspendus jusqu’au 7 juin au moins. Les classements ATP et WTA sont tous deux gelés en jeu, de sorte qu’en cas de reprise des matchs professionnels pour les points de classement, tous les joueurs resteront dans leur position actuelle.

L’annonce de la participation a également critiqué la décision unilatérale de l’Open de France de septembre qui se heurte à d’autres événements pro prévus à cette époque. Tout indique que cette décision a été prise à Paris sans apport significatif des acteurs du tennis hors de France.

Les projections académiques et médicales actuelles suggèrent que le coronavirus restera une menace pour la communauté mondiale au cours des mois de printemps et sur la base de toutes les perturbations économiques et médicales mondiales en cours, la décision ATP et WTA est logique. La date de reprise du 7 juin coïncide également avec le projet de la NBA de revenir en juin après que cette saison, comme presque tous les autres sports professionnels dans le monde, ait été suspendue en raison d’un coronavirus.

Les joueurs professionnels du monde à tous les niveaux ont maintenant une certaine certitude quant au moment où ils devront être prêts à rejoindre le circuit professionnel. Les discussions se poursuivront sur ce à quoi ressemblera le calendrier des tournées au second semestre, ainsi que des discussions sur l’impact financier pour les joueurs professionnels, les tournois ATP et WTA, les tournois individuels et les fédérations de cette crise mondiale.

Photo principale:

Article précédent2020 Open de France à déplacer de mai à septembre