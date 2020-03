Tennis retardé jusqu’au 7 juin

Il n’a pas fallu longtemps à la WTA et à l’ATP pour invalider les délais fixés pour le retour du tennis à la normale. C’est ce qui a une situation mondiale si exceptionnelle pour changer le cours des événements et complique de plus en plus la vie et l’économie de tous les pays concernés. D’une manière ou d’une autre, et malheureusement, nous attendions de publier cette nouvelle le plus tôt possible: le tennis est suspendu, à la fois en ATP et en WTA, jusqu’au 7 juin prochain.

C’est d’abord l’ATP qui a annoncé une suspension de six semaines, jusqu’au 20 avril, puis c’est le circuit féminin qui a annoncé que jusqu’au 3 mars tous les tournois étaient annulés. Mais les nouvelles, les nouvelles et la propagation du virus, ainsi que la décision unilatérale de Roland Garros de déplacer sa célébration au 20 septembre, ont forcé les meilleures organisations du tennis mondial à mettre à jour leurs prévisions.

De cette façon, et comme le dit le communiqué, l’ATP et la WTA, ainsi que le circuit Challenger, l’ITF et l’ITF World Tour, considèrent que l’ensemble de la tournée sur terre battue est annulé. En raison de la pandémie mondiale due au coronavirus, le 7 juin est la date prévue pour le retour du tennis professionnel, annulant les tournois de Rome et Madrid, Munich, Estoril, Genève et Lyon en ATP, ainsi que ceux de Rabat et Strasbourg dans WTA.

Il ne faut pas le prendre de façon inattendue, contrairement à ce que Roland Garros a annoncé hier. Il y avait des spéculations que les événements pourraient tout retarder et éliminer complètement le circuit au sol, pour revenir au circuit en herbe, une date qui, d’autre part, n’est pas non plus garantie d’être en vigueur, en attendant que les mesures commencent à être plus restrictives et les pays ont besoin de plus de temps que prévu pour contrôler la propagation. Le tennis commence à devenir très compliqué en 2020.

En revanche, l’ATP a laissé un message à Roland Garros et sa décision unilatérale. “Ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement, mais à l’unisson. Toutes les décisions concernant l’impact du coronavirus nécessitent une consultation appropriée et un examen avec les parties prenantes du jeu, une opinion partagée par l’ATP, la WTA, l’ITF, l’AELTC, le Tennis” Australie et USTA. “

