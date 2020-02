Tennis: Sara Sorribes tombe sur l’ancien numéro un Naomi Osaka par un puissant 6-0 et 6-3

La joueuse de tennis de Castellón, Sara Sorribes, a permis à l’Espagne de se qualifier pour les Phase finale de la Coupe de la Fédération après avoir surpris les japonais Naomi Osaka, numéro un mondial et double vainqueur du «Grand Chelem», qu’il a remporté fermement et sans problèmes excessifs 6-0, 6-3. Sa première victoire contre un Top 10 mondial.

La présence des Japonais avait suscité des attentes à La Manga Club et la difficulté aussi pour Anabel Medina, mais l ‘«effet Osaka» théorique s’est dilué en une heure et 18 minutes, le temps qu’il a fallu aux Espagnols pour signer sûrement la victoire le plus important de sa carrière.

Sorribes a terminé le match entre des larmes d’émotion, tandis que son adversaire quittait la piste avec la tête cachée sous une serviette et après avoir affronté ce qui était le dernier match à pleurer, conscient de sa performance paresseuse dans l’argile de Carthagène et d’avoir considérablement compliqué les options de son équipe.

La joueuse de tennis de Castellón, 78e mondiale, avait perdu ses trois derniers singles dans la compétition, mais a laissé le premier point beaucoup plus calme et avec un plan de match clair que les Japonais, un tourbillon d’erreurs directes. 24 enchaîné dans un premier set à oublier pour Osaka, qui n’a gagné que 10 points, un seul à son service, qui n’a pas pu s’imposer pour terminer avec le dur «rosco» en moins d’une demi-heure. Sorribes, d’autre part, n’a fait aucune concession, blessé avec sa coupe de revers et ses balles hautes.

Les spectateurs de La Manga Club Ils ont attendu la réaction du champion de l’US Open 2018 et de l’Open d’Australie 2019 et, bien que ce ne soit pas écrasant, cela s’est produit. Le Japonais a finalement remporté son service et a battu le premier de Castellón pour obtenir un menaçant 2-0, mais il est simplement passé à plus.

Les Sorribes ne se sont pas effondrés, conscients des difficultés que traversait le numéro un mondial, et sont restés solides pour retrouver rapidement son avantage. Osaka a enduré jusqu’à 3-3, mais après avoir perdu son coup franc, il n’a plus levé la tête et a quitté l’Espagne et l’Espagne 1-0 avant Carla Suarez mesurez-vous Misaki Doi pour le deuxième point de la journée.

