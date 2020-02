Tennis Today: Andrey Rublev fait valoir l’argument convaincant de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic

Dans Tennis Today, Andrey Rublev propose une vision alternative à la pensée conventionnelle selon laquelle les jeunes joueurs doivent imiter les «trois grands», et Rafael Nadal et Novak Djokovic montrent une qualité sérieuse de part et d’autre du monde.

Comme vous vous en doutez, Maria Sharapova et sa retraite ont été entièrement couvertes. Pour commencer, nous avons un bilan de sa carrière dans les chiffres clés.

Le mot tennis a aussi beaucoup à dire, et nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs hommages de ses collègues WTA et ATP, y compris Novak Djokovic.

Et bien sûr, aucun commentaire du monde du tennis ne serait complet sans que notre propre Kevin Palmer ajoute sa voix à la conversation, et vous pouvez lire ses réflexions sur Sharapova ici.

Si vous avez également besoin d’une dose quotidienne de «Big Three», nous avons Rafael Nadal fait un aveu très franc sur Djokovic pour vous.

Quoi de neufComme toujours, la question de savoir quand les jeunes joueurs du circuit ATP vont se présenter et défier Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’est jamais loin de l’actualité.

Un de ces jeunes joueurs, cependant, Andrey Rublev, a mordu en arrière avec un contre-argument assez juste.

Le Russe dit qu’il est injuste de comparer à plusieurs reprises les jeunes joueurs aux «meilleurs joueurs de l’histoire» et qu’au lieu de cela, atteindre un niveau de joueurs qui ont pu simplement rivaliser avec eux serait une pression plus raisonnable.

“Je ne suis pas Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, ils sont les meilleurs de l’histoire et je ne peux pas comparer avec eux”, a admis Rublev à la presse à Dubaï.

“Peut-être que vous pouvez demander à des gars comme Stan Wawrinka ce dont nous avons besoin pour être plus comme eux, car il a également remporté quelques tournois du Grand Chelem.”

Maria Sharapova continue également de faire la une des journaux, avec de nombreux articles intéressants sur sa carrière publiés en ligne.

“Pendant longtemps, l’histoire de Maria Sharapova était l’étoffe des rêves hollywoodiens, un témoignage du pouvoir d’un individu de le faire, quelles que soient les chances, ce que les gens pensent,” écrit le post de Bangkoket c’est une bonne lecture si vous disposez de cinq minutes.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Rafael Nadal faisait des choses ridicules à Acapulco…

Vicious 🤯 @ RafaelNadal avec un compte-gouttes ridicule d'un coup droit de loin derrière le panneau Acapulco. # AMT2020

– Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2020

Puis il en a fait plus…

Ça fait si mal 🙌 @ RafaelNadal avec la fusée haut de gamme à Acapulco. # AMT2020

– Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2020

Et Novak Djokovic n’allait pas être en reste non plus…

Novak Dropper-vic? 😏 @ DjokerNole @DDFTennis

– Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2020

Et Naomi Osaka a partagé son année dans la mode…

