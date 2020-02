Tennis Today: “Aucun Roger Federers n’a été blessé dans la réalisation de cette comédie musicale”, et triste nouvelle pour Serena Williams

Dans Tennis Today, il y a une nouvelle comédie musicale mettant en vedette Roger Federer, enfin son nom au moins, Vénus et Serena Williams ont de tristes nouvelles à gérer, et un journal britannique traque Novak Djokovic.

Il n’y a qu’un seul endroit possible pour commencer aujourd’hui, et c’est une réflexion sur l’incroyable Match en Afrique, l’exposition présentée par Roger Federer et Rafael Nadal à Capre Town.

Notre propre Shahida Jacobs était l’une des près de 52 000 spectateurs au monde, et elle a votre rédaction essentielle sur un événement remarquable.

Il y a aussi une réaction après le match des deux Federer et Nadal, ainsi qu’un paquet de faits saillants vidéo que vous ne devriez certainement pas manquer.

Novak Djokovic, quant à lui, a averti Nadal que il a de GRANDS plans pour cette place de numéro un mondial l’Espagnol vient de quitter, et ils intéresseront également Federer.

Quoi de neuf

Roger Federer a évidemment présenté un enfer de spectacle au Cap, et maintenant il a son nom attaché à une comédie musicale sur scène aussi.

«Vaincre Roger Federer», une nouvelle comédie musicale de Wendy Lewis, est décrite comme «un bijou audacieux, provocateur et sombrement comique».

Encore un peu vague sur les détails? OK très bien. Permettez-nous de consulter le texte officiel des producteurs pour faire la lumière un peu plus là-dessus.

«Vaincre Roger Federer, c’est l’histoire d’un couple hétérosexuel blanc qui descend à son plus bas niveau alors qu’il atteint un plus haut.

«La réalisatrice Jane Eakin a déclaré:« Ce qui m’a attiré dans cette nouvelle comédie musicale, c’est la pure audace de la matière. Il représente un miroir pour une société qui a tellement soif de succès qu’il se cannibalisera dans tous les efforts pour atteindre son objectif. »

«Veuillez noter: contient un langage fort, des thèmes pour adultes et beaucoup de chant. Aucun Roger Federers n’a été blessé dans la réalisation de cette comédie musicale. »

Là, tout est clair sur ce que c’est et comment cela se rapporte même à distance à Roger Federer? Non, ni nous. Mais vous pouvez apparemment le voir si vous êtes près de Newtown, en Australie, fin février.

Dans d’autres nouvelles bien plus tristes, il semble que Richard Williams, père de Vénus et Serena Williams, souffre de démence au point d’être «totalement incapable de mener des affaires».

Oh, et Novak Djokovic a skié, Apparemment. Ce sont des “nouvelles” de nos jours, disent au moins le Daily Mail, qui ont des photos de famille intimes et tout.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Stan Wawrinka n’a pas l’air si divertissant…

Garbine Muguruza profite de la paix après l’Open d’Australie…

Gael Monfils n’est pas pour la paix et la tranquillité, cependant…

Et Wimbledon prend un coup de Storm Ciara…

L’équipe GB a perdu au cours du week-end, mais elle a eu une belle surprise de la part de ses proches.

Des tissus prêts à l’emploi 🤗🥰

Nous avons surpris l’équipe GB avec des messages spéciaux de leurs proches (et pas mal de chiens de @ Katieswan99 🐶🤣) avant la @FedCup #BackTheBrits. Pic.twitter.com/nao65MGdR5

– LTA (@the_LTA) 8 février 2020

Ce qui est à la télé

ATP Rotterdam – Amazon Prime

ATP New York – Tennis TV

ATP Buenos Aires – Tennis TV

WTA St. Petersburg – Amazon Prime

WTA Hua Hin – Amazon Prime

