Tennis Today: ‘Fedoracle’ Roger Federer multiplie les licenciements à la perfection, John Millman s’impatiente sur un ‘fort parti pris’

Dans Tennis Today, Roger Federer semble avoir chronométré sa chirurgie du genou à la perfection tandis que John Millman est mécontent du traitement qu’il a reçu à Indian Wells.

C’est encore un peu fou dans le monde du tennis alors que les discussions se poursuivent sur ce qui se passe et ce qui ne se passe pas en raison de l’épidémie de coronavirus.

Pour l’instant SEULEMENT le Indian Wells Masters a été annulé et joueurs, experts et fans ont partagé leurs réflexions sur la décision et les implications.

Après spéculation que le Open de Miami pourrait emboîter le pas, les organisateurs ont rapidement éteint les flammes en annonçant que les tournois étaient ENCORE EN COURS à ce stade.

Qu’en est-il de Wimbledon, nous vous entendons demander?

Bien après que le gouvernement britannique a annoncé “il n’y a aucune raison de fermer ou d’annuler des événements sportifs en l’état”, Wimbledon est également ENCORE TRÈS BEAUCOUP SUR.

Loin du coronavirus et Andy Murray a écrit une lettre d’opinion pour le CIO appelant à ce que davantage de femmes se voient confier des rôles d’entraîneur.

En l’absence d’événements ATP et WTA cette semaine, notre gourou Derek Bilton a décidé de tourner son attention vers les paris sur le tennis Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Quoi de neuf

Le capitaine français de la Fed Cup, Julien Benneteau, a émis des doutes quant à savoir si la première finale de la Fed Cup, qui doit avoir lieu du 14 au 19 avril à Budapest, en Hongrie, peut se dérouler comme prévu en raison du coronavirus.

“Le tennis sera impacté, c’est sûr”, a-t-il déclaré à la publication française. L’Equipe. “Je ne vois pas comment, par exemple, les finales de la Fed Cup à Budapest peuvent se dérouler comme prévu.”

Ce n’est pas seulement la communauté du tennis qui sera durement touchée par la décision d’annuler l’Indian Wells Masters en tant que Palm Springs Desert Sun rapporte que «l’annulation de BNP Paribas Open met en jeu 400 millions de dollars en activités touristiques».

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Roger Federer semble avoir chronométré sa mise à pied forcée à la perfection.

Roger obtient même son horaire de chirurgie correct. #Fedoracle

– Mardy Fish (@MardyFish) 9 mars 2020

L’Open de Barcelone se poursuit à ce stade et ils doivent annoncer leur champ aujourd’hui (mardi). Reconnaissez-vous l’un des joueurs?

Eady Prêt ou pas…

🔥 Demain, nous connaîtrons la liste complète des joueurs qui viendront cette année au tournoi! 💥

🤩 Êtes-vous aussi excité que nous? pic.twitter.com/6NGOlbFP01

– Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) 9 mars 2020

Et il y a aussi John Millman qui a certainement le droit d’être bouleversé après qu’on lui ait refusé l’accès à un tribunal de pratique d’Indian Wells.

Même quand il n’y a plus de tournoi, le parti pris est fort… chic

– John Millman (@johnhmillman) 10 mars 2020

Serena Williams partage sa nouvelle routine beauté tandis que sa fille Olympia partage sa propre routine.

Nous ne pouvons pas en avoir assez de ce revers à une main.

Ce qui est à la télé

ATP et WTA

Les événements d’Indian Wells Masters devaient être sur Amazon Prime Video, mais vous allez voir des rediffusions d’anciens tournois après son annulation.

