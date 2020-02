Tennis Today: la routine nocturne de Serena Williams, un «sosie» de Juan Martin del Potro, un Billie Jean King Barbie

Dans Tennis Today, vous pouvez lire sur la routine nocturne de Serena Williams, vous pouvez voir par vous-même si le “sosie” de Juan Martin del Potro lui ressemble quelque chose tandis que Billie Jean King obtient sa propre Barbie.

Contenu du site

Les GRANDES NOUVELLES de jeudi étaient Roger Federer, 20 fois vainqueur du Grand Chelem, annonçant que il a subi une opération au genou et manquera cinq événements.

Dans son dernier commentaire, l’excellent Kevin Palmer admet que l’horloge du «FedDay» vient de cliquer quelques crans après l’annonce de Federer et “Nous sommes sur le point de découvrir si le cadre vieillissant de l’icône sportive peut traverser sa plus grande année de test”.

Boris Becker a appelé la prochaine génération car il sent qu’ils se cachent derrière Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, déclarant “Personne ne va vous critiquer pour avoir perdu contre eux”.

Vous devez ressentir pour la championne de l’US Open Bianca Andreescu sa mise à pied forcée de blessure continue.

Daniil Medvedev a recommencé en ce qui concerne ses ébats et ça a tellement mal tourné que son entraîneur s’est levé et a quitté la boîte des joueurs avec Gilles Cervara en disant plus tard qu’il “Ne voulait pas approuver ce genre de comportement”.

Quoi de neuf

La plupart des sites d’actualités fonctionnent avec l’opération du genou de Federer, donc d’autres informations sont un peu difficiles à trouver.

Mais si vous voulez en savoir plus sur la routine de beauté nocturne de Serena Williams et comment la gagnante du Grand Chelem de 23 ans a rejoint la tendance des masques à LED, alors Courrier quotidien est l’endroit pour vous.

Leo Borg, fils du grand Bjorn, a fait ses débuts professionnels.

«Ce fut une expérience très positive. Je me suis amusé et je l’ai apprécié. Je pense que ce fut une bonne performance pour moi », aurait-il déclaré par ATPTour.com après avoir perdu son premier match.

Et nous pourrions le voir sur le circuit ATP cette année en ajoutant: «Je crois qu’en 2020, je combinerai des événements à plusieurs niveaux. Je reviendrai jouer pour les juniors, mais j’espère gagner aussi des points ATP, en jouant dans les tournois ATP Challenger et ITF. »

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Un «sosie» de Juan Martin del Potro.

Billie Jean King a honoré sa propre Barbie.

Un honneur et un privilège de rejoindre Florence Nightingale et Ella Fitzgerald en tant que dernières membres de la collection #Barbie Inspiring Women. Merci, @Mattel! #DreamBig #GoForIt pic.twitter.com/dFhzgRkbhR

– Billie Jean King (@BillieJeanKing) 20 février 2020

Nick Kyrgios s’est retiré de l’Open de Delray Beach en raison d’une blessure, mais il frappe toujours des balles. Rennae Stubbs vient à sa défense.

ça pourrait aussi être son poignet gauche sur son revers à deux mains… .. alors montrez-moi toute la vidéo de lui en train de frapper tous les coups et ensuite vous pouvez le faire exploser

– Rennae Stubbs (@rennaestubbs) 20 février 2020

Se lever et livrer de Dominic Thiem à Rio.

Ticket Ticket pour excès de vitesse 🚨 @ ThiemDomi #RioOpen pic.twitter.com/fHKFMQAP2D

– Tennis TV (@TennisTV) 21 février 2020

Ce qui est à la télé

ATP Rio

EN DIRECT – Amazon Prime Video

ATP – Delray Beach

LIVE – Tennis TV

ATP – Marseille

LIVE – Tennis TV

WTA Dubai

EN DIRECT – Amazon Prime Video

