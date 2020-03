Tennis Today: le toboggan de Novak Djokovic reçoit le même traitement tandis que Caroline Wozniacki brave le froid

C’est un peu lent dans le monde du tennis, donc Tennis Today est surtout amusant avec Novak Djokovic et Caroline Wozniacki.

Le numéro un mondial Novak Djokovic connaît un autre début de saison fulgurant alors qu’il est actuellement à 18-0, il est donc juste que on se souvient de son phénoménal 41-0 début de saison 2011.

Rester avec Djokovic et ancien n ° 1 mondial Juan Carlos Ferrero estime que le Serbe dépassera Roger Federer et Rafael Nadal dans la course à la plupart des tournois du Grand Chelem.

Pendant ce temps, le Nadal et Federer bromance est en pleine floraison avec le premier qui dit “c’est une rivalité, mais en même temps c’est une amitié”.

le Championnats Fever-Tree les organisateurs ont annoncé deux autres joueurs pour le tournoi de cette année, Nick Kyrgios et Marin Cilic étant les derniers à rejoindre le peloton étoilé.

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu le champion de l’US Open Bianca Andreescu sur le terrain et son entraîneur admet que c’est toujours un cas d’attente pour voir la défense de son titre d’Indian Wells Masters.

Quoi de neuf

Le premier bett1 Open réunira au moins deux grands joueurs en compétition après que la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin et l’adolescente Coco Gauff se soient inscrites pour le tournoi sur gazon, rapporte WTAtennis.com.

Le tournoi se déroulera du 13 au 21 juin à Berlin, en Allemagne.

Le tournage du roi Richard, un biopic sur Serena Williams et le père de Venus Williams, est le La nouvelle chose préférée de Daily Mail car ils ont une histoire avec des photos de Will Smith presque tous les jours.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Bravo au circuit ATP pour leurs mèmes coulissants Novak Djokovic.

La rumeur veut que @DjokerNole glisse toujours… ?? pic.twitter.com/uGJFiREUl8

– ATP Tour (@atptour) 4 mars 2020

Il y avait aussi cela de Tennis TV.

Quelqu’un pour une partie de Twister? @DjokerNole 👀 pic.twitter.com/Sf8VE9ueMT

– Tennis TV (@TennisTV) 3 mars 2020

Caroline Wozniacki a de nouveau «glacé» dans des conditions glaciales tout en portant un short.

Kyle Edmund suit les traces de Grigor Dimitrov avec cette tenue Nike.

Jamie Murray bascule des lunettes de soleil qu’il a eu il y a 22 ans.

Ce qui est à la télé

ATP

Ce sont des éliminatoires de la Coupe Davis avec une action qui ne commence que plus tard dans la semaine.

WTA Lyon

EN DIRECT – Amazon Prime Video

WTA Monterrey

EN DIRECT – Amazon Prime Video

