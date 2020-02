Tennis Today: les organisateurs de l’Open d’Australie font face à de nombreux tirs alors que Margaret Court riposte

Dans Tennis Today, les organisateurs de l’Open d’Australie ont été critiqués tandis que Margaret Court n’est pas non plus impressionnée par le traitement qu’elle a reçu.

Contenu du site

Le tie-break innovant du cinquième set a produit des moments épiques à l’Open d’Australie 2020, et Kevin Palmer estime que les chefs de Wimbledon devraient envisager de l’introduire au SW19.

À propos de cet incident de “toucher des chaussures” de la finale de l’Open d’Australie Novak Djokovic admet que ses émotions l’ont emporté et il est «désolé».

Pas de prix pour deviner qui est de retour au n ° 1 mondial sur le Classements ATP après l’Open d’Australie.

Il n’y a pas eu de changement en haut de la Classements WTA après le Grand Chelem d’ouverture de la saison à Melbourne Park, mais les finalistes Sofia Kenin et Garbine Muguruza ont été de grands déménageurs.

Maintenant que l’Open d’Australie est terminé et dépoussiéré, l’ATP Tour frappe l’Amérique du Sud et l’Europe cette semaine et notre expert des paris sur le tennis Derek Bilton a quelques conseils pratiques pour vous.

Quoi de neuf

Écrire pour Le télégraphe, Vicki Hodges veut savoir “Pourquoi le tirage au sort féminin a-t-il été traité comme un tournoi de second ordre à l’Open d’Australie?”

L’Open d’Australie 2020 flics également Le gardien avec Kevin Mitchell disant que c’est “le tournoi qui a terni l’image du tennis”.

“De la fumée des feux de brousse au traitement de Navratilova et McEnroe à l’effondrement de Djokovic en finale, le tennis a rebondi d’un désastre PR à Melbourne”, lit le sous-titre.

Rester avec les événements Down Under, Margaret Court a riposté à Tennis Australie avec L’âge rapportant que le vainqueur du Grand Chelem 24 fois se sent “elle a été victime de discrimination pour ses opinions sur le mariage homosexuel et qualifie la façon dont elle a été traitée à l’Open d’Australie de” très triste “.”

Quant à la protestation sur le terrain de John McEnroe et Martina Navratilova, la Cour a déclaré: “Je pense que c’était très, très mal.”

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Un nouveau membre de la famille Cilic.

Félix n’est que l’enfant de cette famille heureuse.

Bianca Andreescu frappe le terrain d’entraînement.

👋 👀 🇨🇦 @Bandreescu_! #GoCanada | @FedCup pic.twitter.com/U2wll5lRus

– Tennis Canada (@TennisCanada) 3 février 2020

Ce qui est à la télé

ATP Montpellier

LIVE – Tennis TV

ATP Pune

EN DIRECT – Amazon Prime

ATP Cordoba

LIVE – Tennis TV

C’est la semaine de la Fed Cup sur le circuit WTA.

