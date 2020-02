Tennis Today: l’incroyable statistique de Rafael Nadal émerge de sa jeunesse et une photo incroyable de Novak Djokovic atterrit sur Instagram

Dans Tennis Today, à quel point Rafael Nadal était-il bon quand il était adolescent? Nous répondons à cette question, tout en partageant une image incroyable d’un “à peine sorti de couches mais toujours à la tête d’un court de tennis” Novak Djokovic.

Contenu du site

Commençons par la bonne nouvelle. La question de savoir quand les «trois grands» prendront leur retraite ne semble jamais bien loin des lèvres des fans et des journalistes, et cette semaine, c’est au tour de Rafael Nadal de répondre.

Eh bien, en quelque sorte, du moins, comme son entraîneur Carlos Moya a répondu. C’est quand même un aperçu valable …

L’autre question, bien sûr, est de savoir qui est le CHÈVRE, et absolument tout le monde semble avoir un aperçu qu’il souhaite offrir à ce sujet.

Le dernier en date est la victime de “Miracle of Melbourne” Tennys Sandgren, qui a définitivement a choisi entre Roger Federer et Novak Djokovic et cloué ses couleurs sur le mât.

Andy Murray aurait pu être dans la discussion, mais les blessures ont en quelque sorte mis fin à ces espoirs. Il a été soutenu pour revenir au sommet cependant, et par Boris Becker pas moins.

Et Kim Clijsters est officiellement de retour. Elle a perdu son premier matchmais elle est aussi plutôt content avec comment ça s’est passé.

Quoi de neuf

La mort triste et prématurée de la personnalité de la télévision britannique Caroline Flack a propulsé la dépression dans l’actualité, et le tennis n’est pas différent.

Tumanini Carayol a écrit un excellent éditorial dans le Guardian en utilisant Juan Martin del Potro comme exemple de la façon dont les blessures peuvent affecter gravement la santé mentale des sportifs.

Kim Clijsters en fait également partie, après avoir fait un deuxième retour au WTA Tour à l’âge de 36 ans.

Ce n’était pas un retour gagnant, mais lorsque vous obtenez l’approbation de Serena Williams, vous devez faire quelque chose de bien.

“Sérieusement tellement tellement fier de Kim Clijsters”, a tweeté Williams. “Tu m’inspires. Sensationnel. Wow félicitations, vous avez fait des choses incroyables. “

Il y a aussi une pièce statistique intéressante par Tennishead, qui a repris un exploit qui place Félix Auger-Aliassime en très bonne compagnie.

L’article souligne également à quel point Rafael Nadal était ridiculement bon dès son plus jeune âge.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Clijsters elle-même semblait très heureuse de son retour, et pourquoi ne le serait-elle pas?

Le génie Bouchard a frappé Vegas… Je veux dire, qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

Voir ce post sur Instagram

Un message partagé par Genie Bouchard (@geniebouchard) le 17 février 2020 à 13h03 PST

Stan Wawrinka est adorable ..

Et regardez le bébé Novak Djokovic !!!

Ce qui est à la télé

ATP Rio

EN DIRECT – Amazon Prime Video

ATP – Delray Beach

LIVE – Tennis TV

ATP – Marseille

LIVE – Tennis TV

WTA Dubai

EN DIRECT – Amazon Prime Video

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.