Tennis Today: Marcus Willis dit qu’il est «en forme, mais gros» et son classement expliqué après le revers des Indian Wells Masters

Dans Tennis Today, le héros culte Marcus Willis révèle comment son surnom Cartman a vu le jour tandis que les classements ATP et WTA seront affectés par le report (annulation) des Masters d’Indian Wells.

le GRANDES NOUVELLES La nuit est venue des organisateurs d’Indian Wells Masters (ou de BNP Paribas Open si vous voulez) car ils ont confirmé que le tournoi ne se déroulera pas comme prévu cette semaine en raison de l’épidémie de coronavirus.

En l’état, Roland Garros 2020 se déroule comme prévu, les responsables déclarant qu’ils n’ont aucun plan de «report ou d’annulation» malgré le coronavirus.

Cependant, comme vous le savez, les choses peuvent changer très rapidement et nous n’avons pas encore de mot sur l’Open de Miami, qui doit avoir lieu à partir du 23 mars, ou sur tout autre tournoi.

Loin du coronavirus, et l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou admet qu’ils doivent s’adapter aux nouveaux défis alors que la grande quête du tennis pour un titre record du 24e Grand Chelem se poursuit.

La programmation du Finales de la Coupe Davis 2020 à Madrid est maintenant terminée alors que les 12 dernières nations se sont qualifiées pour les éliminatoires ce week-end.

Cinq matchs, quatre trois setters et un trophée pour Sofia Kenin alors qu’elle se battait pour son deuxième titre du WTA Tour avec une victoire en finale de l’Open de Lyon.

Pendant ce temps, Elina Svitolina a remporté son 14e WTA Tour alors qu’elle était victorieuse en finale de l’Open de Monterrey.

Loin du coronavirus et oui, il est un peu vieux, mais il y a une belle interview dans le Courrier quotidien avec le héros culte Marcus Willis alors qu’il se souvient d’avoir affronté Roger Federer à Wimbledon en 2016, d’être “en forme, mais un peu gros” et ses espoirs de faire un retour en double.

Pardonnez-nous d’être un peu excités lorsque nous avons vu le titre «Big3 pour organiser un événement à New York au stade Louis Armstrong» car nous pensions que c’était le Big Three de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais ça n’a rien à voir avec le tennis.

Alors, que va-t-il arriver au classement maintenant que le Indian Wells Masters a été reporté?

Le journaliste José Morgado est à la rescousse pour expliquer.

Top 5 après Indian Wells

ATP

1. Djokovic, 10.175

2. Nadal, 9490

3. Thiem, 6045

4. Federer, 6030

5. Medvedev, 5845

WTA

1. Barty, 8597

2. Halep, 5956

3. Pliskova, 4990

4. Kenin, 4555

5. Bertens, 4215

– José Morgado (@josemorgado) 9 mars 2020

Andy Murray met un sourire sur le visage d’un jeune joueur de tennis.

Andy aujourd’hui avec un aspirant joueur de tennis au National Tennis Center ❤️ pic.twitter.com/zw3oJKOJUf

– Rashmi (@drivevolleys) 8 mars 2020

Novak Djokovic a rendu hommage à son épouse et à sa mère à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Naomi Osaka lui écrivant une future lettre, essayant bien.

Maria Sharapova profite toujours de sa retraite.

L’Indian Wells Masters devait être sur Amazon Prime Video, mais vous allez voir des rediffusions d’anciens tournois après son annulation.

