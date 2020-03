Tennis Today: Maria Sharapova continuera de récolter de l’argent pour le parrainage et une astuce astucieuse d’Andy Roddick

Dans Tennis Today, Maria Sharapova a peut-être pris sa retraite, mais elle continuera à gagner de l’argent de ses sponsors tandis qu’Andy Roddick explique “en détail” comment vous pouvez terminer votre carrière avec un record en tête-à-tête contre Novak Djokovic.

Au cas où vous auriez raté les GRANDES NOUVELLES de la semaine dernière, Maria Sharapova l’a appelée un jour et Kevin Palmer a partagé son point de vue sur la carrière et la retraite du Russe.

Nous avons également eu un morceau de chiffres sur l’illustre carrière de Sharapova.

Quant à votre actualité du week-end, il s’agissait d’un «même vieux, même vieux» puisque Novak Djokovic et Rafael Nadal ont tous deux remporté des titres. A Dubaï, n ° 1 mondial Djokovic passe devant Stefanos Tsitsipas pour remporter ce trophée particulier pour la cinquième fois.

Djokovic, cependant, a eu beaucoup de mots aimables pour Tsitsipas après le match. il a fait pencher la Grèce pour non seulement gagner des tournois du Grand Chelem, mais aussi devenir n ° 1 mondial.

À Acapulco, n ° 2 mondial Nadal a remporté son 85e titre en simple alors qu’il battait Taylor Fritz en deux sets.

Sur le circuit WTA, Aryna Sabalenka a dédié son titre au Qatar Open à son père Sergey, décédé en novembre.

Finalement, Heather Watson est de retour dans le cercle des gagnants du trophée du WTA Tour après avoir mis fin à sa sécheresse avec le titre de l’Open du Mexique.

Vous avez tout lu sur les réalisations de Maria Sharapova au cours de sa carrière de tennis, mais que fera-t-elle maintenant qu’elle a rangé sa raquette pour de bon?

Dans Le New York Times, son agent Max Eisenbud a déclaré à Christopher Clarey que «les accords d’approbation à long terme de Sharapova avec Nike, Evian et Porsche continueraient à la retraite. Elle s’intéresse aux études d’architecture, à la conception d’installations de tennis et de sports et se concentre sur la gestion de son entreprise de confiserie, Sugarpova ».

dans le Courrier quotidien, James Ward se souvient de son succès en Coupe Davis 2015 avec la Grande-Bretagne.

“Je suis vraiment un garçon de Londres, et il y avait cette foule principalement écossaise qui devenait folle”, a déclaré Ward.

“C’est le genre de chose qui vous accompagne lorsque vous traversez des moments difficiles, et il y en a eu quelques-uns.”

Le joueur de 33 ans a connu des difficultés ces dernières années et il est passé à l’extérieur du monde 250, mais il est déterminé à s’améliorer.

«Je suppose que j’aime toujours le sentiment de gagner quand ça arrive, c’est difficile de trouver ça ailleurs. Je sens que je joue mieux maintenant et vous avez la motivation pour revenir à ce niveau que j’étais.

«Qui sait si cela se reproduira, mais cela vaut la peine d’essayer. Je trouve que les voyages sont plus difficiles, ce n’est pas comme si nous allions à la plage lorsque nous sommes absents. J’aime être à la maison et aller voir Arsenal. »

Une douce photo de Daddy Nole avec son fils Stefan et sa fille Tara après son succès à Dubaï.

Comment terminer votre carrière avec un record de H2H gagnant contre Novak Djokovic.

Caroline Wozniacki en short dans des conditions glaciales.

La retraite ici, elle vient.

