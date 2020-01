Tennis Today: Nick Kyrgios n’a pas changé – le tennis a changé et le héros de Wimbledon a reçu un immense honneur

Dans Tennis Today, Nick Kyrgios continue d’être la star de l’Open d’Australie, même après avoir été éliminé, et une légende de Wimbledon devrait recevoir un énorme honneur.

Lundi a été une journée difficile pour l’ensemble du sport, avec le très triste décès de Kobe Bryant.

Le tennis a été à l’avant-garde pour rendre hommage à la star de la NBA, avec Novak Djokovic et Rafael Nadal partagent leurs hommages sur les réseaux sociaux, et Nick Kyrgios portait le sien sur sa poitrine.

À l’Open d’Australie, Nadal a obtenu le meilleur de Kyrgios dans leur affrontement au quatrième tour, mais le garçon a fait que le numéro un mondial devait travailler pour cela.

Il y a aussi eu de grosses victoires pour Alexander Zverev et Stan Wawrinka, qui s’affronteront ensuite à Melbourne.

Dans le tirage au sort féminin, Simona Halep et Anastasia Pavlyuchenkova figuraient parmi les gagnants de lundi.

Il y avait plus de mauvaises nouvelles pour Juan Martin Del Potro, cependant, et le cœur collectif du tennis a coulé pour lui.

Quoi de neuf

Les noms habituels gagnent peut-être en Australie, mais c’est certainement Nick Kyrgios dont les gens parlent.

L’Australien est partout dans les nouvelles après sa défaite fougueuse contre Rafael Nadal, et il a inspiré un glorieux article de Fox Sports Australia.

“En l’espace d’un mois, Kyrgios a retourné le script,” la pièce opine. «Pas vraiment en faisant quelque chose d’aussi différent, cependant.

“Bien sûr, son comportement et ses efforts sur le terrain étaient à un niveau que nous n’avions pas vu lors d’un chelem depuis un certain temps. Mais, vraiment, il s’agissait de l’établissement d’une relation entre Kyrgios, l’homme et le public australien.

“Pas seulement un joueur de tennis ou un clip YouTube en colère, mais un jeune Australien – il n’a que 24 ans – qui a été jugé bien avant que quiconque prenne le temps de le comprendre.”

Autre part, Il a été rapporté que Kyrgios a donné un coup de pouce aux téléspectateurs en Australie.

Et, en parlant d’adorables joueurs de tennis de mauvaise humeur avec de grands services brillants et des personnalités encore plus grandes … Goran Ivanisevic sera inculpé au Temple de la renommée du tennis.

“C’est un immense honneur”, a déclaré Ivanisevic. Je suis fier et humilié de devenir le tout premier Temple de la renommée du tennis de Croatie.

«Je suis reconnaissant au comité de m’avoir choisi pour cet honneur et si reconnaissant envers les fans qui m’ont soutenu dans le vote des fans et tout au long de ma carrière, en particulier tant de grands fans en Croatie.

«Je suis honoré et ravi de devenir un Temple de la renommée.»

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Un triste spectacle que nous sommes trop habitués à voir…

… Mais des câlins à l’homme lui-même…

N’importe qui d’autre et nous serions extrêmement confus. Mais comme c’est Gael Monfils, ça a l’air correct, oui…

Et Coco Gauff rend hommage aux héros…

💜💛

Ce qui est à la télé

