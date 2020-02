Tennis Today: Novak Djokovic obtient le visa “ Gold Card ” et aucun cheval sur le nom de Rafael Nadal

Dans Tennis Today, Novak Djokovic obtient un visa de 10 ans tandis qu’un cheval nommé d’après Rafael Nadal fait la une des journaux devant le Kentucky Derby.

Quelle semaine pour Kyle Edmund, Gael Monfils et Kiki Bertens.

Premier à Edmund alors que l’ancien demi-finaliste de l’Open d’Australie a mis fin à sa sécheresse du trophée du circuit ATP en battant Andreas Seppi lors de la finale de l’Open de New York.

Lisez ce qu’Edmund avait à dire après avoir remporté son deuxième titre de niveau Tour.

En Europe, Monfils ne peut pas faire de mal pour le moment, le Français a ensuite remporté le titre de l’Open Sud de France la semaine dernière à Montpellier avec un autre trophée à Rotterdam alors qu’il défendait avec succès sa couronne de tournoi de tennis mondial ABN AMRO.

Et ne pensez pas une minute que Monfils veut s’arrêter aux titres ATP 500, il vise beaucoup plus haut.

En Russie, Bertens a défendu avec succès son trophée féminin de Saint-Pétersbourg pour soulager une partie du chagrin de la défaite en éliminatoires de la Fed Cup la semaine dernière.

Tokyo 2020 est à seulement quelques mois et nous examinons certains des rêve de couples mixtes doubles pour les Jeux olympiques. Quelqu’un d’autre est-il enthousiasmé par une combinaison potentielle d’Ashleigh Barty et Nick Kyrgios? Et Bianca Andreescu et Felix Auger-Aliassime?

“Pour moi, il est déjà le meilleur joueur de tennis de l’histoire”, déclare Goran Ivanisevic à propos de Novak Djokovic.

Quoi de neuf

Restant avec Djokovic, le Serbe a rejoint une liste estimée d’athlètes, dont Cristiano Ronaldo, qui a reçu un visa Gold Card de 10 ans pour les Émirats arabes unis, rapporte Gulf News.

Donc, quand il participera aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï la semaine prochaine, il le fera en tant que résident.

Oh et Roger Federer est apparemment en ligne pour en obtenir un aussi.

Des visas aux courses de chevaux!

Un cheval nommé d’après Rafael Nadal est parmi les favoris pour remporter le Kentucky Derby 2020 malgré ses débuts en janvier de cette année.

Si les courses de chevaux sont votre genre de chose, alors Kentucky.com a des nouvelles pour vous sur le talentueux poulain de l’entraîneur Bob Baffert nommé Nadal.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Novak et Jelena Djokovic sortent skier.

Coco Gauff sur ses huit mois fous.

Autographes, allocation… et Michelle Obama.

Nous avons parlé de tout ce que Delray dans notre interview après le match, puis nous avons couvert quelques autres morceaux ici.

(Oui, c’était tellement venteux…) # DBOpenpic.twitter.com / tiK6fE4kzd

– Blair Henley (@BlairHenley) 16 février 2020

Quant aux nouvelles de Rafael Nadal, le joueur de tennis, il était en action au Rafa Nadal Golf Challenge.

Seulement deux vainqueurs du Grand Chelem frappant des balles dans le sable.

@Clijsterskim et @SofiaKenin ont passé du temps à rattraper @JumeirahAN sur la grande victoire de Sofia à l’Open d’Australie 2020 et le retour de Kim 🙌 @ DubaiDutyFree @WTA #DDFTennis #AllEyesOnDubai pic.twitter.com/VsCsQO4nW4

– Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) 17 février 2020

Des balles de gomme de tennis de Sugarpova de Maria Sharapova.

Ce qui est à la télé

