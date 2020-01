Tennis Today: Novak Djokovic «perd son sang-froid», le joueur français riposte après «bananagate»

Dans Tennis Today, Novak Djokovic retourne une table et perd son sang-froid tandis que le Français Elliot Benchetrit riposte après avoir été qualifié de «méchant travail».

Commençons par vous rappeler que vous pouvez suivre l’Open d’Australie 2020 avec notre Centre de résultats et de résultats en direct.

Séjourner à Melbourne Park et au n ° 1 mondial Rafael Nadal est opérationnel, mais il admet qu’il a joué la sécurité dès le début de son match de premier tour.

Que diriez-vous La générosité d’Alexander Zverev? Après avoir initialement annoncé qu’il donnerait 10 000 $ après chaque victoire à l’Open d’Australie, l’Allemand est allé plus loin en disant qu’il donnerait la totalité de son chèque de vainqueur s’il finissait par remporter le titre.

«Je joue juste pour beaucoup plus que moi. Il n’ya pas nécessairement de pression supplémentaire », Verdict de Nick Kyrgios après avoir remporté son premier match.

Harriet Dart a battu le drapeau britannique le deuxième jour et le suivant est «grand champion, grand nom» Simona Halep.

Quoi de neuf

Lundi, nous avons signalé que le Français Elliot Benchetrit avait été qualifié de “méchant travail” sur les réseaux sociaux après avoir demandé à un enfant du ballon de peler sa banane lors d’un match de qualification à l’Open d’Australie.

Il a été averti par l’arbitre de chaise John Blom, qui a dit que la fille du ballon «n’était pas son esclave».

Voici quelques images et lisez le fil des commentaires sur #bananagate.

C’est donc le moment où Elliot Benchetrit demande au ballkid de peler sa banane. Je suis content que l’arbitre (John Blom) soit intervenu et lui ait dit de partir. pic.twitter.com/TK1GET68pG

– Alex Theodoridis (@ AlexTheodorid1s) 19 janvier 2020

Benchetrit a maintenant riposté aux critiques en ajoutant: «Je trouve incroyable comment cette situation est devenue incontrôlable sur les réseaux sociaux».

“A 6-5 dans le set final, lors du changement, j’ai demandé à la fille du ballon de peler la banane pour moi car j’avais mis un peu de crème sur mes mains afin de ne pas transpirer”, aurait-il déclaré par CNN.

«Elle l’avait déjà fait une fois au début du match. Mais la deuxième fois, l’arbitre de chaise est intervenu et m’a dit que la fille du ballon n’était pas mon esclave et j’ai dû éplucher la banane moi-même.

«Je ne pouvais pas croire que l’arbitre ait dit cela et je trouve incroyable comment cette situation est devenue incontrôlable sur les réseaux sociaux sans que les gens sachent ce qui s’est réellement passé sur le terrain.»

Rester avec le thème de la banane et Nick Kyrgios n’a pas été impressionné après qu’un journaliste lui ait demandé pourquoi il avait jeté une banane dans la foule après son match.

“Vous devez faire mieux que ça, mec, allez”, a déclaré Kyrgios, cité par WWOS.nine.com.au.

“Allez donc. Oh mon Dieu. Dieu.

«Est-ce une question sérieuse? Oh mon Dieu… prochaine question. ”

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Novak Djokovic perd son sang-froid et retourne une table de colère? Oui, c’est arrivé, mais les fans de Nole peuvent se détendre car cela faisait partie du plaisir lorsque le vainqueur de 16 tournois du Grand Chelem a participé à une partie de Guess Whom? (copyright, etc.) avec le comédien Andy Lee.

Juste Naomi Osaka donnant des cris aux fans qui se présentent pour ses matchs.

Merci d’être venu 😘🤗💀😂 https://t.co/tFywG4gxNH

– NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 22 janvier 2020

Rafael Nadal révèle son point culminant de 2019, et ce n’est pas lié au tennis.

Un classement mondial n ° 1, deux titres du Slam et la Coupe Davis.

Aucun de ceux-ci n’a pris la première place en 2019 pour @RafaelNadal? 🤔 # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/duGkeYK0xu

– #AusOpen (@AustralianOpen) 21 janvier 2020

Harriet Dart a vraiment apprécié cela.

Ce qui est à la télé

open d’Australie

