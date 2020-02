Tennis Today: Novak Djokovic révèle les secrets des vestiaires sur Roger Federer et Rafael Nadal

Dans Tennis Today, Novak Djokovic dit que lui, Roger Federer et Rafael Nadal se cachent, avant de jouer avec désinvolture un peu de tennis de rue à Belgrade.

Novak Djokovic n’est pas aussi populaire que Roger Federer et Rafael Nadal. Nous le savons, et il le sait, et il a admis qu’il préférerait vraiment que ce soit très différent.

Il devra peut-être le supporter encore un peu plus longtemps, comme Rafael Nadal a fait le point sur la retraite via son coach, et il ne semble pas qu’il aille bientôt.

Mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Djokovic, qui a reçu le soutien retentissant d’un rival de l’ATP dans le débat apparemment interminable sur GOAT.

Dominic Thiem est le dernier joueur à avoir le cœur brisé par Djokovic bien sûr, et il y avait presque une gueule de bois pour l’Autrichien à son premier match depuis la finale de l’Open d’Australie.

Nous avons également des mises à jour de ATP Marseille et WTA Dubai, sans pénurie de grands noms subissant des défaites de choc.

Cela fait un moment qu’un Borg n’est pas dans l’actualité du tennis, mais aujourd’hui est le jour où tout change.

Cela dit, les nouvelles ne sont pas si bonnes que ça.

Leo Borg, qui est le fils de l’ancien héros de Wimbledon et de l’Open de France Bjorn Borg a fait ses débuts professionnels mardi.

Ce n’était pas si réussi pour le jeune de 16 ans, avec une défaite 6-3, 6-1 contre Tseng Chun-hsin de Taiwan lors d’un événement Challenger à Bergame, en Italie.

Nick Kyrgios, quant à lui, peine toujours à tirer parti de son élan pour l’Open d’Australie.

L’Australien s’est retiré blessé de New York la semaine dernière, et Delray Beach en a aussi trop tôt pour lui.

«Je souffre d’une petite blessure au poignet gauche; depuis environ une semaine », a déclaré Kyrgios à Tennis.com en se retirant du tournoi.

«Une sorte de tendon. En dehors de ce sentiment assez bon. “

Et le coronavirus a rattrapé le tennis, l’ITF se conformant au fait que l’équipe chinoise s’est retirée de son match de Coupe Davis contre la Roumanie en raison de l’épidémie.

Novak Djokovic révèle les secrets des vestiaires sur la façon dont lui, Roger Federer et Rafael Nadal interagissent les uns avec les autres…

Djokovic partage le vestiaire avec Nadal et Federer dans les grands matchs matches pic.twitter.com/F9Fnq9ods2

– Saša Ozmo (@ozmo_sasa) 18 février 2020

Juste le numéro un mondial ici, jouant avec désinvolture au tennis de rue à Belgrade. Très cool.

Vous devez aimer cela de @DjokerNole ❤

Jouer au tennis dans les rues de Belgrade avec des fans locaux 🙌pic.twitter.com / nf8sGooovZ

– ATP Tour (@atptour) 18 février 2020

En parlant de cool … cela, Jannik Sinner, est tout simplement dégoûtant …

Compétences malades 🤩

Bonnes réactions effrayantes de @ janniksin # Open13 pic.twitter.com/17pPoVmPBD

– Tennis TV (@TennisTV) 18 février 2020

