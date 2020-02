Tennis Today: Rafael Nadal éclate la bulle du chat en groupe des Trois Grands, Gael Monfils explique ses longues chances de remporter l’Open de France

Dans Tennis Today, il y a de mauvaises nouvelles pour les fans qui se sont enthousiasmés par un groupe Big Three WhatsApp tandis que Gael Monfils explique à quel point il serait difficile pour lui de remporter le titre à Roland Garros.



Ce fut un peu une journée mitigée en termes de nouvelles d’Andy Murray car il y avait d’abord une mise à jour positive du Queen’s Club les organisateurs confirmant que le triple vainqueur du Grand Chelem espère jouer aux Championnats Fever-Tree de cette année aux côtés de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Feliciano Lopez.

Mais quelques heures plus tard et Murray a révélé qu’il pourrait être forcé de subir plus d’opérations, ce qui mettra en péril ses espoirs de jouer à Wimbledon et aux Jeux Olympiques cet été.

le Les montagnes russes de Nick Kyrgios ont frappé Acapulco Une fois de plus, l’Australien a été accueilli par les huées des fans après s’être retiré au milieu de son match de premier tour.

Un jour plus tôt, Kyrgios visait les tournois sur terre battue au milieu de la saison sur dur, disant que ce n’est pas bon pour le tennis.

Il y a encore des nouvelles de la Coupe Davis-Coupe ATP n ° 1 mondial Novak Djokovic a de nouveau plaidé pour la mise en scène d’une «super tasse».

Quant aux résultats réels, champion de l’Open d’Australie Les problèmes de Sofia Kenin après Melbourne continuent comme elle a fait une autre sortie anticipée.

Il n’y a pas eu de tels problèmes pour Rafael Nadal à Acapulco alors que le n ° 2 mondial est dans le deuxième tour.

Quoi de neuf

Pour revenir au dilemme Coupe Davis-Coupe ATP, l’ancien numéro 1 mondial et capitaine de la Coupe Davis australienne Lleyton Hewitt affirme que le succès de la Coupe ATP a mis la pression sur la Fédération internationale de tennis.

“Je suis peut-être partisan, mais la foule en Australie dans tous les pays avec chaque pays qui a joué était assez incroyable”, aurait-il déclaré par ABC.net.

Il y a une très bonne interview avec Gael Monfils dans L’Equipe (Traduit par Express Sport) dans lequel il explique comment ses chances de gagner à Roland-Garros sont fondamentalement les mêmes que de gagner à la loterie.

Pourquoi?

Il devra battre Rafael Nadal, quelqu’un qu’il n’a jamais battu sur terre battue.

Ensuite, il y a Dominic Thiem, un joueur qu’il n’a pas encore battu sur n’importe quelle surface.

Et bien sûr, il y a aussi un certain Novak Djokovic, qui a une fiche de 16-0 sur le Français.

Il y a de mauvaises nouvelles pour tous ceux qui se sont enthousiasmés pour le groupe Big Three WhatsApp, car Rafael Nadal a pris le temps d’expliquer que ce ne sont pas seulement les Big Three qui font partie du groupe.

Plus tôt cette semaine, le numéro un mondial Djokovic a été interrogé sur un groupe Big Three WhatsApp et il a dit qu’il y avait un groupe et pour être juste envers Djokovic, il n’a pas donné trop d’informations.

Mais Nadal est entré dans les détails du groupe en disant qu’il s’agit d’un chat ATP Player Council.

“Nous n’avons pas un groupe de trois d’entre nous mais de plus de personnes”, aurait-il déclaré par Express Sport.

«Nous tous qui faisons partie du conseil des joueurs pour être informés de tout ce qui se passe et de toute nouvelle qui y est transmise.

«Oui, il y a un autre groupe dans lequel nous sommes tous les trois, mais pas seulement nous trois. Ce n’est pas que nous ayons une communication quotidienne. Le groupe est plus pour des problèmes professionnels que des problèmes personnels. »

