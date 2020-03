Tennis Today: Rafael Nadal fait pousser la barbe, Novak Djokovic joue le capitaine Hook, Johanna Konta montre son showstopper

Dans Tennis Today, Rafael Nadal a fait pousser la barbe pendant le verrouillage, Novak Djokovic joue le capitaine Hook et Johanna Konta a révélé son “as à quatre pattes” pour Celebrity Great British Bake Off.

Tokyo 2020 n’aura pas lieu cette année car le Comité International Olympique a reporté l’événement en raison de la pandémie de coronavirus et l’ITF a soutenu la décision.

Il y aura désormais un créneau vacant dans le calendrier de tennis 2020 après la décision des Jeux de Tokyo, mais le All England Club a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par un report Wimbledon.

Star de nouvelle génération Thiago Seyboth Wild est devenu le premier joueur de tennis à révéler qu’il a été testé positif pour le coronavirus.

Loin des horaires et du coronavirus, Tennis365 s’est donné pour mission de couronner le meilleur joueur de tennis de tous les temps en utilisant sur nos propres critères.

Kevin Palmer nous met en route avec Boris Becker dans le rôle du géant allemand n ° 10.

Ancien n ° 1 mondial Andy Murray a parlé des «hauts et bas émotionnels» qu’il a traversés après son dernier revers de blessure.

Daniil Medvedev a révélé comment il est passé de Playstation pendant des heures à devenir un professionnel dévoué.

Quoi de neuf

Cette surface de l’USTA Billie Jean King National Tennis Center subira une mise à niveau avant l’US Open de cette année, les organisateurs confirmant qu’ils utiliseront les nouveaux terrains Laykold fabriqués par Advanced Polymer Technology.

“Les tribunaux de Laykold sont les seuls tribunaux dotés d’un pare-vapeur spécialement conçus pour le système judiciaire, ce qui augmente également considérablement la cohérence des performances et de la vitesse des tribunaux”, indique un communiqué sur usopen.org lis.

Aidan McHugh a parlé des effets physiques et mentaux que le verrouillage dû au coronavirus aura sur lui (et essentiellement sur la plupart des joueurs de tennis).

“Mentalement, c’est bizarre parce que normalement nous pouvons voir ce que nous jouons ensuite. Même en pré-saison, c’est la plus longue période pendant laquelle vous obtenez cinq semaines de bons et durs entraînements, mais ensuite vous savez quelle semaine vous commencez, si cela est inconnu parce que les choses changent tous les jours », a-t-il déclaré à PA Sport (via Courrier quotidien).

“Je pense que vous devez juste le regarder pour essayer de vous améliorer physiquement et travailler sur votre jeu où vous le pouvez.”

Judy Murray s’est inscrite à la dernière série de Celebrity MasterChef bien qu’elle ait précédemment admis qu’elle «ne peut pas cuisiner», rapporte Femme d’abord.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Quelques semaines après le verrouillage (en Espagne) et Rafael Nadal cuisine pour sa femme et il s’est fait barbe.

Hoy también toca cocinar para mi y para mi mujer…

Espero que todos estéis bien y en casa cuidándose. Fuerza y ​​mucho ánimo #yomequedoencasa #iostoacasa # tuttoandràbene #jerestechezmoi #istayhome #TennisAtHome pic.twitter.com/jIORfzJoeZ

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 24 mars 2020

Andrea Petkovic sur la barbe de Rafa.

JE N’AI JAMAIS VU RAFA AVEC UNE BARBE VOUS LES GENS NOUS AVONS BESOIN DE RETOUR DE TENNIS! https://t.co/aEcCqCUzdz

– Andrea Petkovic (@andreapetkovic) 24 mars 2020

Pendant ce temps, Novak Djokovic joue le capitaine Hook.

Ma version de Captain Hook ????????? #dadlife #stayhome

Moja verzija Kapetana Kuke ????? pic.twitter.com/AbtGiRqy52

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 24 mars 2020

Au cas où vous ne le sauriez pas, Johanna Konta apparaîtra sur Celebrity Great British Bake Off pour Stand Up To Cancer et voici son “as à quatre pattes pour son showstopper!”

Bake Point! @JohannaKonta a servi un as à quatre pattes pour son showstopper! #GBBO pic.twitter.com/fCMGVsw9tV

– British Bake Off (@BritishBakeOff) 24 mars 2020

Herbe, belle herbe à Wimbledon.

Ce qui est à la télé

ATP et WTA

Euh, à ce sujet. Oui, désolé rien de nouveau à signaler.

