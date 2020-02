Tennis Today: Rafael Nadal frappe le tapis rouge tandis que Novak Djokovic confirme le groupe Big Three WhatsApp

Dans Tennis Today, Rafael Nadal et Alexander Zverev, ce dernier vêtu de blanc, ont frappé le tapis rouge à Acapulco tandis que Novak Djokovic confirme qu’il existe un groupe Big Three WhatsApp.

Suite à l’annonce de Roger Federer la semaine dernière qu’il sera mis à l’écart pendant quelques mois, l’un de ses anciens entraîneurs ne voit aucune raison pour laquelle il ne peut pas faire un autre retour réussi et gagner Wimbledon.

Et au cas où vous l’auriez manqué, Federer n’est pas le seul joueur qui sera absent pendant un certain temps en tant que double finaliste du Grand Chelem Kevin Anderson a également subi une intervention chirurgicale.

N ° 1 mondial Novak Djokovic a été interrogé sur l’absence de Federer et Anderson et il admet qu’il est triste de voir la paire mise de côté. (Si vous êtes juste ici pour l’histoire du groupe WhatsApp, continuez à faire défiler.)

Quant à vos vainqueurs de tournoi de week-end, Simona Halep a fait l’affaire à Dubaï.

A Marseille, Stefanos Tsitsipas a défendu avec succès son titre Open 13 Provence.

Et en Amérique du Sud, c’était Cristian Garin qui a remporté son neuvième match consécutif en remportant le trophée du Rio Open.

Dinara Safina, ancien n ° 1 mondial, s’est entretenu WTATennis.com sur le deuxième retour de Kim Clijsters et la montée fulgurante de Sofia Kenin.

Nous sommes un peu en retard avec cela, mais Glasgow Times » Graeme Macpherson estime que Aidan McHugh est l’héritier du trône d’Andy Murray.

Pour être juste envers Macpherson et McHugh, l’histoire dit: «Le jeune de 19 ans de Bearsden n’est pas assez effronté pour se pousser en avant pour être considéré comme le« prochain Andy Murray »tout juste étant donné qu’il est encore dans la relative enfance de son carrière.”

Mais c’est une bonne lecture avec McHugh faisant l’éloge d’Andy et de son frère Jamie, disant: “Ils sont tous les deux prêts à discuter des ordures aussi! Nous aimons nous salir un peu sur les réseaux sociaux, donc c’est toujours très amusant. Et cela montre qu’ils ne se prennent pas trop au sérieux.

«Leur succès me donne beaucoup de confiance et cela m’excite à essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu’ils ont accompli. Si je pouvais me rapprocher, je serais ravi. »

La maman qui travaille, Serena Williams, est épuisée, mais aime ce qu’elle fait. Le vainqueur du Grand Chelem, 23 fois, a publié une photo sur Instagram et Glamour.com a décidé d’écrire un petit morceau à ce sujet.

Les Bryan Brothers ont disputé leur dernier Delray Beach Open la semaine dernière et, bien sûr, ils ont remporté le titre de double. ATPTour.com a une belle petite vidéo hommage aux grands.

C’était le temps du tapis rouge à Acapulco.

Un grand groupe WhatsApp?

Ensuite, il y a aussi Novak Djokovic qui fait ça 🙂

Et puis il y a “#fattystan” (Son hashtag, pas le nôtre. Nous n’avons pas de honte corporelle.)

Je vous ai récemment demandé des gars, des tacos ou une formation? … Je choisis clairement les tacos 🤦🏻♂️🌮🤰🏻🤷🏻♂️☀️🇲🇽 #fattystan #sweatitout #acapulco #tacos #mexico pic.twitter.com/MHVssH90Yz

– Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 24 février 2020

Elena Svitolina rencontre la royauté du football (c’est Arsene Wenger, au cas où vous ne le sauriez pas).

