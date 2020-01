Tennis Today: Roger Federer et Rafael Nadal gloussent à nouveau, Juan Martin del Potro sur la voie du rétablissement

Dans Tennis Today, nous savons que c’est la journée de Novak Djokovic-Roger Federer à l’Open d’Australie, mais Federer et Rafael Nadal gloussent à nouveau comme des écoliers tandis que Juan Martin del Potro fait ses premiers pas après la chirurgie.

C’est un autre BIG ONE à Melbourne Park jeudi, car ce sera le 50e épisode de Novak Djokovic contre Roger Federer avec le duo jouant pour une place dans la finale de l’Open d’Australie.

Mats Wilander admet qu’il craint que le match ne soit pas à la hauteur du battage médiatique.

Au cas où vous l’auriez manqué après le “Miracle de Melbourne”, Michael Graham pense que le débat sur GOAT est réglé après la victoire de Roger Federer sur Tennys Sandgren.

Il n’y aura pas de Rafael Nadal en demi-finale de l’Open d’Australie après avoir été abattu par l’impressionnant Dominic Thiem.

Lire quoi n ° 1 mondial à dire sur Thiem après leur affrontement en quart de finale.

Loin de la cour et Martina Navratilova est «désolée, mais pas désolée», car elle s’est excusée pour sa protestation à Margaret Court, mais s’en tient aux raisons.

Quoi de neuf

Il y a toujours un certain intérêt britannique pour l’Open d’Australie, car Joe Salisbury et son partenaire américain Rajeev Ram sont à une victoire d’être couronnés champions de double.

“C’est presque un peu de soulagement de surmonter cela”, a déclaré Salisbury. Courrier quotidien après la victoire sur Alexander Bublik et Mikhail Kukushkin en demi-finale.

Jamie Murray, bien sûr, a encore une chance de gagner un autre Grand Chelem alors que lui et sa partenaire Bethany Mattek-Sands sont en quart de finale du double mixte.

La carrière de Caroline Wozniacki en tant que tennis professionnel est terminée et il est maintenant temps de profiter de la belle vie.

le Courrier quotidien rapporte que la Danoise et son «mari David Lee sont tous des sourires au déjeuner de la série inspirée de l’Open d’Australie au Glasshouse de Melbourne».

Nous, comme d’habitude, nous savons que vous voulez savoir ce qu’elle portait alors voici: “Caroline, 29 ans, stupéfaite dans une robe de cocktail en argent brillant avec des boucles d’oreilles assorties.”

S’en tenir au thème des tenues et du Courrier quotidien, apparemment “les téléspectateurs ont été déconcertés alors qu’Ash Barty porte la même tenue que son adversaire Sophia Kenin”.

Nous ressentons vraiment un peu de tabloïd aujourd’hui, mais telle est la vie.

le Daily Star a toujours été un grand fan d’Eugénie Bouchard, il n’est donc pas surprenant de voir qu’ils ont couru avec l’histoire après que le Canadien a qualifié l’arbitre de chaise dans le match Roger Federer-Tennys Sandgren de «super joli».

Bouchard «fait fondre», c’est ce qu’ils ont fait.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Roger Federer et Rafael Nadal ont revisité leur célèbre vidéo de rire de 2010 avant l’édition 2020 de Match in Africa. Oh oui, Eugénie Bouchard «a adoré».

Premiers pas pour Juan Martin del Potro après la chirurgie.

48 horas después de la cirugía, los primeros pasos 🚶♂️💪🙌

Premiers pas, deux jours après la chirurgie… pic.twitter.com/hL8ckkKvDD

– Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 29 janvier 2020

Juste Ash Barty appréciant un cricket de couloir.

HOWZAAAAAT ????

Même le n ° 1 mondial jouit d’un bon jeu de cricket de couloir ???? @ ashbarty @caseydellacqua @HeatBBL

Regarder: @ Channel9

Flux: https://t.co/VLoDqoZzWU#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/Dgbr0FeQWG

– Wide World of Sports (@wwos) 29 janvier 2020

On ne peut jamais ne pas aimer cette photo de Rafael Nadal.

Ce qui est à la télé

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.