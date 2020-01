Tennis Today: Roger Federer HORS de l’Open d’Australie, ou est-il? Novak Djokovic confondu avec Rafael Nadal

Dans Tennis Today, appelez simplement le chat de Roger Federer Schrodinger, car il est toujours impliqué à l’Open d’Australie ou hors de celui-ci, selon le journal que vous lisez. John McEnroe et Martina Navratilova ont organisé une manifestation, Serena Williams et Coco Gauff font équipe et un centre commercial sud-africain ne connaît pas la différence entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Eh bien, il n’y a qu’un seul point de départ, et c’est avec cette victoire de Roger Federer mardi.

Federer lui-même, avec une humilité typique, a remporté sa victoire en quart de finale du Grand Chelem sur une jambe était tout à la chance, pas lui étant réellement, tu sais, brillant.

Michael Graham n’a rien de tout cela, cependant, avec lui faire un cas pour le match cimentant la position de Federer comme le seul vrai GOAT.

Federer affrontera Novak Djokovic ensuite, et le Serbe ouvert son amitié avec la star de la NBA Kobe Bryant Après le match.

Être éliminé de l’Open d’Australie n’a pas empêché Nick Kyrgios d’être une nouvelle. Il dit qu’il a grandi récemment – en tant que personne, pas tant qu’en tant que joueur.

Et John McEnroe a parlé. Beaucoup. D’abord, il a eu un peu de pop au Next Gen et a essayé de leur expliquer pourquoi ils ne battaient toujours pas les meilleurs joueurs.

Puis il a pris une pop beaucoup plus grande à Margaret Court pour, eh bien, vous savez, des raisons assez évidentes.

Quoi de neuf

Quelle est réellement la nouvelle? C’est peut-être une question que le Daily Mail devrait se poser peut-être un peu plus près après un échec massif mardi.

Il semble que Tennys Sandgren n’ait pas été le seul journal britannique à être surpris par l’éclat de Roger Federer, car ils ont accidentellement rapporté que la star suisse avait perdu son quart de finale de marathon.

L’article a été rapidement supprimé, comme vous vous en doutez, mais pas avant qu’il n’atteigne le sommet du classement le plus lu de NewsNow.

Martina Navratilova et John McEnroe ont fait sensation à l’Open d’Australie après avoir manifesté contre Margaret Court dans l’arène qui porte son nom.

Les deux légendes ont été très franches contre la position de la Cour contre le mariage homosexuel et la communauté trans en général.

Navratilova a tenté de réquisitionner le microphone de la chaise de l’arbitre avant d’être coupée, puis avec McEnroe, elle a porté une bannière disant “Evonne Goolagong Arena”, écrite en couleurs arc-en-ciel, pour exhorter Melbourne PArk à renommer le stade.

Martina #Navratilova fait une déclaration sur le changement de nom de #MargaretCourt Arena après le match de double de ses légendes sur ce terrain. Tennis Australia coupe le fil de @Eurosport. Partageons son message ici. # AusOpen # AusOpen2020 #LGBT pic.twitter.com/ZdI92ZS6Za

– Kevin Chang 🌏⚖️ (@KevinCChang) 28 janvier 2020

Cependant, Tennis Australia n’a pas bien regardé la situation, qui a publié un communiqué mardi soir.

“Nous embrassons la diversité, l’inclusion et le droit des gens à avoir une opinion, ainsi que leur droit d’exprimer cette opinion”, a déclaré Tennis Australia.

«Mais l’Open d’Australie a des règlements et des protocoles concernant la façon dont tout fan, joueur ou invité peut utiliser notre installation, l’événement et la scène mondiale qu’il fournit. Il s’agit d’assurer l’intégrité de notre événement. »

Ailleurs, Serena Williams et Coco Gauff feront équipe la semaine prochaine après avoir été nommés dans l’équipe américaine de la Fed Cup.

Williams a fait ses débuts en Fed Cup en 1999 – quatre ans avant la naissance de Gauff.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Ce centre commercial peut avoir été mis sur liste noire par toute tournée promotionnelle de Rafael Nadal autour du match… 🤦‍♂️

La tournée australienne de la mode de Johanna Konta semble aller mieux que son Open d’Australie…

Les projecteurs adorent Roger Federer…

«De l’idole au coéquipier»

Hall-of-famers! Bien mérité.

Ce qui est à la télé

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.